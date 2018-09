Burberry stopper udskældt praksis med at brænde tøj og siger farvel til pelsen Efter hård kritik vil Burberry genanvende usolgt tøj fremfor at smide det på bålet.

Det slog gnister hos miljøorganisationer, da det i juli kom frem, at Burberry brændte usolgte varer for at beskytte mærkets luksusstatus og værdi.

Alene i 2017 tændte det eksklusive tøjmærke ild til varer til en værdi af 233 millioner danske kroner.

Men nu er det slut med at brænde usolgt tøj, tasker og parfume, skriver BBC.

»Moderne luksus handler om at være både socialt- og miljømæssigt ansvarlig«, siger Burberrys administrerende direktør, Marco Gobbetti.

Fremover vil der heller ikke være ægte pelskraver på frakkerne med det ternede for.

Modehuset meddeler nemlig også, at det vil stoppe med at bruge pels i kollektionerne, hvor de ellers har brugt pels fra eksempelvis kanin, ræv og mink.

Den danske dyreværnsforening Anima kalder det på sin hjemmeside for en historisk sejr:

»Først og fremmest vil vi ønske Burberry tillykke med deres beslutning om ikke at bruge pels, det er helt fantastisk. Vi har kæmpet i mange år, og dette viser, at det kan betale sig aldrig at give op«, siger Animas direktør, Joh Vinding.

Læderrester fra tøjproduktionen skal heller ikke gå til spilde i fremtiden. I samarbejde med virksomheden Elvis & Kresse, der fremstiller lædertasker, planlægger Burberry at transformere 120 ton læderrester til andre produkter over de kommende fem år.