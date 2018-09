Mette Frederiksens flirt med DF i skarp modvind: Bliver modsagt af S-top fra Sverige og Norge

»Hvornår blev det demokratisk, at ethvert sæde i parlamentet skal have indflydelse? Det afhænger jo af, hvordan vi får flertal i vores demokratier. De svenske socialdemokrater foreslår et flertal, som ikke involverer Sverigedemokraterna. De har et værdigrundlag, som er så fundamentalt forskelligt, at jeg mener, at det ville være demokratisk opsigtsvækkende, hvis Socialdemokraterna sagde, at de kan føre politik sammen med det parti«.

Men har I talt om det i de nordiske socialdemokratier? I Danmark har Mette Frederiksen jo sagt, at hun mener, at de svenske partier opfører sig udemokratisk.

»Vi er i forskellige situationer i de nordiske lande. Højrepopulismen er til stede i alle lande, men de er til stede i forskellige former. Vi må finde vores egne løsninger. For Arbeiderpartiet ville det være helt utænkeligt at være i et regeringssamarbejde eller være afhængig af Fremskrittspartiet i regering. Vi kan samarbejde med dem om enkelte sager, hvor vi finder brede flertal i Stortinget, men i min tid som leder kan jeg fuldstændig udelukke at indgå i et regeringsprojekt med Fremskrittspartiet«.

Hvad synes du så om de danske socialdemokraters samarbejde med Dansk Folkeparti?

»Jeg har vældig stor tillid til, at Mette Frederiksen gør sine vurderinger ud fra, hvad der er rigtigt for Danmark. Jeg snakker om, hvad der er rigtigt for Norge, og jeg er enig med Stefan Löfven om, hvad der er rigtigt for Sverige«, siger Jonas Gahr Støre.