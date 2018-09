Blå papegøjeart fra tegnefilm er uddød For første gang sker størstedelen af udryddelserne af fuglearter på fastlandet og ikke på øer, viser ny rapport. Det skyldes især massive skovrydninger.

Den lille blå papegøjeart Spixara, der blev kendt som 'Blu' i tegnefilmen 'Rio', som rejste tusindvis af kilometer for at redde sin sjældne art, meldes nu uddød i naturen.

Det skriver CNN.

En rapport fra organisationen BirdLife International viser, at den brasilianske papegøje er uddød primært på grund af skovrydning i Sydamerika.

BirdLife International har over en periode på otte år undersøgt 51 kritisk truede fuglearter, og ud over Spixara-papegøjen er syv andre også gået fra at være kritisk truede til uddød eller meget tæt på.

Udryddelser på fastland

For første gang sker størstedelen af udryddelserne af en fugleart på fastlandet og ikke på øer.

»90 procent af fugleudslettelser i de seneste århundrede har været af arter på øer. Men vores resultater bekræfter, at der er en voksende bølge af udryddelser, der fejer over hele kontinenter«, siger Stuart Butchers, der er chefforsker og hovedforfatter til rapporten, til CNN.

Fem af de otte udryddelser er sket på det sydamerikanske kontinent og fire af dem i Brasilien. Ifølge BirdLife International afspejler resultatet den høje skovrydningshastighed, der sker i denne del af verden.

Der lever stadig mellem 60-80 Spixara-papegøjer i fangeskab.

Mere end 200 fuglearter er med på IUCN's røde liste over kritisk truede dyr.