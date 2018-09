Svenske aviser advarer: Stem ikke på protestpartierne

To af de store landsdækkende svenske aviser Expressen og Dagens Nyheter opfordrer i deres ledere de svenske vælgere til at stemme ved dagens valg, men advarer mod at sætte krydset ved Sverigedemokraterna.

»I Sverige har vi et parti med stigende opbakning, som siger de vil have 'en rigtig forandring'. Overvejer man at stemme på Sverigedemokraterna, bør man tænke over, hvad der ligger i de tre ord 'en rigtig forandring'. Man bør overveje, om man virkelig vil støtte et opbrud med den samfundsmodel, som har tjent Sverige godt siden 1918«, lyder det i Dagens Nyheter.

Den ene er værre end den anden

Og i Expressens leder er det ikke kun Sverigedemokraterna, vælgerne frarådes at stemme på.

»Små partier, protestpartier og enkeltsags-partier er ikke - og bliver ikke - statsbærende«, står der.

Begrundelsen lyder, at små partier ofte har for uvane at love for meget og lade som om, at negative konsekvenser af deres politik ikke eksisterer.

Og værre ser det ud med protestpartier, fordi de, efter Expressens udsagn, mangler demokratiske værdier.

Her peger avisen på, at Vänsterpatiets leder, Jonas Sjöstedt, flere gange har holdt møder med Grupp 194, som har forbindelser til palæstinensisk terror, ydet støtte til marxistisk-leninistisk træning i Columbia og andre artige sager.

Værst er det dog at stemme på Sverigedemokraterna, ifølge Expressens lederskribent.

»Det er en stemme på et parti, som ikke bare har nazistiske rødder, men også i dag viser en fjendtlig holdning til indvandrere«, skriver Expressen.

Kræver ny tone efter valget

I Göteborgs-Posten er budskabet et helt andet. Her kritiseres den skingre tone i valgdebatten og den måde, der er blevet ført valgkamp på.

»Valg er sjældent en opmuntrende begivenheder for dem, der har en seriøs interesse for politik. Partipropaganda, usagligheder, fornærmelser ogbehændigt placerede skandaleafsløringer hvirvler rundt i en magtkonkurrence«, skriver Göteborgs-Posten i lederen.

Avisen fremhæver, at svenskerne har tradition for at løse samfundsproblemer, tilpasse sig skiftende forhold og at kunne samarbejde på tværs af holdninger.

En tradition, der til tider har ført til ensidighed og overmod, men også har reddet landet for opslidende konflikter.

Derfor opfordrer avisen til mere samarbejde og en konstruktiv tilgang i fremtiden.

»Efter valget er det på tide at vende tilbage til en mere konstruktiv og saglig tilgang i svensk politik. Men først skal vi stemme«, slutter lederen i Göteborgs-Posten.