Valggyser: Rød og blå blok står næsten helt lige - Sverigedemokraterna bliver kun tredjestørste parti

Om det i de kommende timer og dage vil vise sig at være lige netop nok til at holde fast i regeringsmagten, står hen i det uvisse, eftersom rød og blå blok - målt på mandater - står næsten helt lige. Lige siden Sverigedemokraternas indtog i den svenske Riksdag har der været tradition for, at man ikke medregner Sverigedemokraterna til blå blok.

Det borgerlige midterparti, Centerpartiet, der har ført en hård valgkamp vendt mod Sverigedemokraterna, står ligesom sine politiske modstandere til en klar fremgang hos hr. og fru Jönsson. Partiet får sit bedste valg i 30 år og går fra 6,1 procent i 2014 til nu 8,6 procent, og efter valgkampens mange knubbede ord virker et reelt politisk samarbejde mellem Centerpartiet og Sverigedemokraterna næsten utænkeligt. Med mindre der i den kommende tid bliver spist en kamel eller to.

»Alliansen har øget, og den vigtigste årsag til Alliansens fremgang, er Centerpartiets fremgang«, sagde partileder Annie Lööf i sin valgtale.

Hun krævede, ligesom sin politisk allierede hos Moderaterna Ulf Kristersson, statsminister Stefan Löfvens afgang, men benyttede også sin valgtale til at fremhæve sin modstand mod den politik, som Sverigedemokraterna står for.

Endnu uafklaret hvem der danner regering

For Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson og hans partikammerater, betyder det fremgangsrige valgresultat, at de nu kan vandre mod Riksdagen med fornyet politisk selvtillid. Men om partiet så også får den indflydelse på svensk politik, dets vælgere angler efter, og som Jimmie Åkesson efterlyste i sin tale søndag aften, er straks mere tvivlsomt.

»Vælger du Löfven eller vælger du mig«, råbte Jimmie Åkesson til sine partikammerater sent søndag aften.

Men den parlamentariske situation i Riksdagen er mildest talt uafklaret. Det står klart, at ingen af de to partier, der begge kandiderer til statsministerposten, Socialdemokraterna og Moderaterna, kan mønstre et parlamentarisk flertal uden Sverigedemokraternas støtte.

Sverigedemokraterna er på sin side gået til valg på at vælte statsminister Stefan Löfven (S), men vil formentlig ikke lade Moderaternas Ulf Kristersson sætte sig i statsministerstolen uden at tage sig betalt. Om Ulf Kristersson er klar til at betale prisen, vil de kommende timer eller dage vise.

Moderaternes vælgere vil samarbejde med SD

Moderaternas leder, Ulf Kristersson, har på sin side bestemt slået fast, at en stemme på ham og Moderaterna ikke er en stemme på Centerpartiets udlændingepolitik. Centerpartiet kan måske bedst sammenlignes med de radikale i Danmark og har i valgkampen kæmpet hårdt for en række lempelser af flygtningepolitikken og mere generøse regler for familiesammenføring.