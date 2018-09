Åkesson inviterer borgerlige til samtale: Nu skal I vælge mellem Löfven og mig Moderaterna må vælge mellem Socialdemokraterna og Sverigedemokraterne, siger SD-leder Jimmie Åkesson.

Lederen af Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, erklærer partiet som valgets vinder.

SD står til en fremgang på knap 5 procentpoint.

Samtidig sender han både en stikpille og en invitation til Ulf Kristersson, formanden for Moderaterna, som er Alliancens - de borgerlige partiers - statsministerkandidat.

I talen konstaterede Jimmie Åkesson, at Alliancen bliver mindre end de rødgrønne partier, der støtter statsminister Stefan Löfven:

»Det betyder, at Kristersson virkelig skal bevise, hvordan han har tænkt sig at udskifte regeringen. Vil du vælge Löfven eller Åkesson? Nu vil vi have svar på det spørgsmål«, sagde Jimme Åkesson.

Både Stefan Löfven og Kristersson kommer kun op i nærheden af at have godt 40 procent af stemmerne bag sig.

»Jeg indbyder Kristersson til samtaler«, siger Åkesson.

Han havde stor kampgejst i stemmen, men blev mod slutningen af sin tale forstyrret af et større hosteanfald.