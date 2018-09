Sverige-ekspert: Fintælling på onsdag kan blive afgørende

De svenske vælgere skal væbne sig med tålmodighed.

Resultatet af søndagens valg til Riksdagen tegner til at blive så tæt, at en statsministerkandidat først kan blive fundet på onsdag, når stemmerne fintælles.

Det vurderer Sverige-ekspert Hans Mouritzen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Diis.

»Det er kun decimaler, der adskiller blokkene. Hvis rød blok bliver størst, kan Stefan Löfven blive siddende«, siger han.

Omkring klokken 23.30 var stemmerne i knap 5800 af Sveriges 6000 valgdistrikter talt op ifølge SVT. Her stod de rødgrønne partier til at få 40,6 procent af stemmerne, mens de borgerlige partier stod til at få 40,2 procent.

Når de svenske vælgere vågner mandag, kan det således være til en usikker politisk situation.

»De vågner op til et noget kaotisk billede, hvor der bliver talt med store bogstaver fra alle sider«, mener Mouritzen:

»De må vente 14 dage, indtil Riksdagen samles, for at se, hvad der så sker. Hvis Moderaterna er villige til at tælle Sverigedemokraterna med, kan de vælte Löfven.

Partierne i den rødgrønne blok er gået til valg på, at Sveriges nuværende statsminister, socialdemokratiske Stefan Löfven, kan fortsætte på posten.

I den borgerlige blok, Alliansen, peger man på Moderaternas formand, Ulf Kristersson.

Sverigedemokraterna står uden for de to blokke og peger i stedet på dets leder, Jimmie Åkesson, som statsminister.

Partiet står til at få 17,7 procent af stemmerne. Det er en fremgang på 4,7 procentpoint.

»Sverigedemokraterna er ikke blevet så store, som det var forventet - de tegner kun til at blive det tredjestørste parti, og det var forventet, partiet ville blive det næststørste«, siger Mouritzen.

Partiet kunne således være tungen på vægtskålen for en af de to blokke. Begge har dog sagt, at de ikke vil samarbejde med partiet.

ritzau