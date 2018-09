Löfven nægter at trække sig og går til angreb på Sverigedemokraterna

Stefan Löfven bliver som Sveriges statsminister - i hvert fald for nu.

I sin tale til partifællerne efter en dramatisk valgaften meddeler han, at han fortsætter som statsminister.

Men »valgresultatet er uklart« erkender han.

»Det mest ansvarlige er ikke at spekulere, ikke at låse sig fast i positioner«, siger han.

»Vi har to uger til, at Rigsdagen åbner. Jeg vil arbejde roligt - som statsminister med respekt for vælgerne og det svenske valgsystem«, siger Löfven.

»Intet sker i aften. Det svenske folk fortjener en gennemtænkt løsning«.

Det står næsten lige mellem de to blokke. Desuden går Sverigedemokraterna kraftigt frem.

Stefan Löfven brugte sin tale til at fortsætte de hårde angreb på partiet, som har været en markant del af hans valgkamp.

»Selvfølgelig er jeg skuffet over, at et parti med rødder i nazismen kan vinde så mange stemmer i vores tid«.

Han siger, at de »anstændige partier« har et ansvar for at få samlet en svensk regering.