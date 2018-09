Sverigedemokraterna jublede - men ikke helt så højt som forventet

Klokken er lidt i 23 søndag aften på natklubben Kristall midt i Stockholm, da nogen sender buldrende musik ud gennem højttalerne, og Jimmie Åkesson springer op på scenen. Folk skriger. Der er han endelig!

»Sikke en masse journalister. Hvor er mine egne vælgere?«, siger lederen af det højrenationale parti, Sverigedemokraterna.

Han spejder hen over skoven af kameraer. Dér er de, dem han altid kalder »Sverigevenner«.

»Sverigevenner«, begynder han ganske rigtigt. »De sagde lige på tv, at det var svært at udpege en vinder i det her valg. Jeg ved, hvem der har vundet det her valg. Det har Sverigedemokraterna!«.

Og det stemmer såmænd. Åkessons parti landede på 17,6 procent og gik dermed markant frem i forhold til valget for fire år siden.

Men det gik blev ikke helt den suveræne sejr, som Jimmie Åkesson havde sat næsen op efter. Det lykkedes ikke at blive det største parti i Sverige. Det lykkedes heller ikke at blive det næststørste.

Sverigedemokraterna (SD) er fortsat kun nummer tre efter Socialdemokraterna og det konservative Moderaterna. Selv om begge de to gamle partier gik betydeligt tilbage. Moderaterne fik 19,8 procent.

Og Socialdemokraterna fik med 28,4 procent af stemmerne det dårligste valg, siden demokratiet blev indført i Sverige for 100 år siden.

Men Sverigedemokraterna er vokset nok til, at det bliver sværere for de andre at ignorere partiet. SD vil få »uhørt stor indflydelse« på det, der skal ske de næste dage, uger og måneder, spår Åkesson fra scenen, der er udsmykket med partisymbolet, blå-gule anemoner.

»Som jeg bedømmer det, skiller kun to mandater de to gamle blokke. Forstår I, hvad det betyder?«, spørger han den festklædte forsamling.

»Jaaaaaaaa ...«, kvitterer lokalet.

Det betyder, at Ulf Kristersson – Moderaternas formand – nu skal vise, hvordan han har tænkt sig at give Sverige en ny regering i stedet for Stefan Löfvens socialdemokratisk ledede. Som han jo har lovet igen og igen, påpeger Åkesson.

»Så Ulf Kristersson, hvordan har du tænkt dig at skifte regeringen ud? Har du tænkt dig at vælge Stefan Löfven, eller har du tænkt dig at vælge Jimmie Åkesson? Nu vil vi have svar på det spørgsmål!«.

Tilhørerne er totalt enige. Begejstrede brøl.

Jimmie Åkessons tale bliver vist direkte på storskærm ved socialdemokraternes valgfest i Färgfabriken ved Liljeholmen lidt uden for det centrale Stockholm,

Her holder man valgkampens hadske tone ved lige, da ungsocialdemokrater sender fuckfingre og skriger »racist« i retning af Åkesson på et lydniveau, så det er næsten umuligt at høre, hvad Riksdagens mest uglesete, men ret så stærke politiker siger.

»Vi har gjort alt, hvad vi kunne«, går Jimmie Åkesson videre på sin proppede natklub.

»Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg har ingenting mere at give ...Vi har ikke mere at give. Men Sverigevenner, vi er ikke tilfredse. Vi er ikke tilfredse. Vi ser, at vi er valgets vindere. Men nu går vi ind i en ny valgperiode og vi har tænkt os at skaffe os indflydelse på svensk politik for alvor!«.

Nu mister Åkesson stemmen og må have et glas vand.

Der opstår en smule forvirring under Kristalls imiterede krystallysekroner. Er han okay deroppe? Det er han. Jimmie Åkesson runder af med at sige, at han er parat til at snakke med alle de andre partier om, hvad der nu skal ske.

»Men særligt indbyder jeg Ulf Kristersson til en samtale om, hvordan det her land skal regeres«, slutter han sin korte tale.