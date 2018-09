40 procent i Skåne-kommune stemte på Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas højborg ligger i Skåne og hedder Sjöbo. Næsten 40 procent af stemmerne i kommunen gik til det indvandringskritiske parti ved søndagens valg til Riksdagen.

Partiet er dermed større i Sjöbo end landets to største partier Socialdemokraterna og Moderaterna tilsammen, skriver Aftonbladet.

»Vi havde gode forhåbninger om Sjöbo, men det her er fantastisk. Utroligt godt«, siger SD's lokalleder i Skåne, Jörgen Grubb, til avisen.

Sjöbo har i mange år været forbundet med kritik af indvandrere. Allerede i 1989 fik et lokalt parti foranstaltet en folkeafstemning om et kommunalt modtagecenter for flygtninge.

Men SD's fremgang i Skåne omfatter ikke kun Sjöbo. I valget til Riksdagen blev partiet størst i mindst 19 af landsdelens 33 kommuner. Og i fem af disse var opbakningen på over 35 procent ifølge den foreløbige optælling.

Lang historie i området

At SD klarer sig så godt i Skåne skyldes blandt andet partiets lange historie i området. Det mener partileder Jimmie Åkesson.

»Det nye SD, som findes i dag, har sit udspring i Skåne og Blekinge. Det var ligesom her, det begyndte«, sagde han før valget til Aftonbladet.

Lokalt har taktikken siden det forrige valg i 2014 været at få flere mennesker til at melde sig ind og stille op som kandidater til lands- og lokalvalg.

»På fire år er vi gået fra knap 300 godkendte kandidater i Skåne til næsten 1000«, siger Jörgen Grubb.

»Måske ikke i storbyerne, men i mange kommuner har man lyttet til, hvad vi siger, og ikke hvad andre siger om os«, tilføjer han.

