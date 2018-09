Overblik: Nu starter spillet om magten i Sverige

Den svenske valgnat gav ikke noget lysende klart svar på, hvilke partier der sammen skal danne den kommende regering i vores naboland.

Rødgrøn og blå blok står næsten lige - med de rødgrønne marginalt foran de borgerlige - men hver især får de svært ved at skabe et flertal uden Sverigedemokraterna, som blev det tredjestørste parti.

Derfor er det på ingen måde sikkert, at Stefan Löfven kan fortsætte som socialdemokratisk statsminister, selv om hans parti bliver Riksdagens største parti.

Nu har de svenske politikere to uger til at forhandle, og 25. september skal den nye Riksdag stemme om, hvem der skal være landets statsminister.

Under valgkampen har ingen af partierne givet klare bud på, hvordan et flertal skal skabes.

Svært at finde flertal

Hverken den rødgrønne eller den borgerlige fløj vil samarbejde med det højrenationale Sverigedemokraterna, men uden partiets leder Jimmie Åkesson får de borgerlige partier svært ved at danne flertal.

Men først ligger bolden hos den nuværende socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven. For at blive valgt som statsminister må han dog ikke have et flertal imod sig. Derfor vil han gerne have de to liberale partier Liberalerna (5,5 procent) og Centerpartiet (8,6 procent) med for at sikre et stabilt flertal. De to partier tilhører dog, som det ser ud nu, den borgerlige fløj.

I skrivende stund er 99,97 procent af stemmerne talt op. Den rødgrønne blok står til 40,6 procent af stemmerne, mens den blå blok står til 40,3 procent af stemmerne. Sverigedemokraterna står til 17,6 procent.

Både Stefan Löfven og oppositionsleder Ulf Kristersson fastholder, at de vil gå efter statsministerposten, og det tyder endnu ikke på, at et samarbejde henover midten kan blive en mulighed.

To uger til forhandling

15. september kommer det officielle valgresultat. Om to uger, 24. september, vælger den nyvalgte Riksdag sin formand, den såkaldte talsmand. Talsmanden vælges af det største parti i den siddende regering og har til opgave at lede regeringsforhandlingerne. Den post er »vigtigere, end man tror«, skriver SVT.

Det er altså Stefan Löfven, som har magten til at udpege den person, som skal få kabalen til at gå op.

Tidligst 25. september skal Riksdagens medlemmer stemme om, hvem der skal være statsminister. Den nye statsminister kan kun vælges, hvis færre end 175 af Riksdagens 349 medlemmer stemmer imod statsministerkandidaten. Han kan altså ikke vælges med et flertal imod sig.

Talsmandens har fire forsøg til at finde den nye statsminister. Hvis ikke det lykkes, vil der blive udskrevet nyvalg tre måneder senere. Ifølge SVT har tidligere regeringsforhandlinger i Sverige i gennemsnit varet seks dage.

Når regeringen er fundet, skal der fremlægges et finanslovsforslag. Hvis den nuværende regering fortsætter, skal finanslovsforslaget fremlægges senest 9. oktober. Hvis der bliver tale om et magtskifte, skal det senest ske 15. november.

Kilder: Svenska Dagbladet, SVT, riksdagen.se