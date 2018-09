Hvad nu, Sverige? Avis-ledere er uenige om Sverigedemokraternes rolle - og én avis nævner dem slet ikke

»Elefanten i rummet er nu så stor, at den end ikke med den bedste vilje i verden kan ignoreres«.

Svenska Dagbladet peger i en leder efter valget på de anstrengelser, valgforskere og andre har gjort for at forklare - eller bortforklare - Sverigedemokraternas fremgang, for eksempel ved ifølge avisen at antyde, at indvandringen slet intet har med partiets vækst at gøre.

»Når eliterne skal analysere vælgerne, er der en klar risiko for at eksperterne vægrer sig ved at godtage de forklaringer, vælgerne selv kommer med«, skriver avisen og konkluderer: »Det kan muligvis være den bedste måde at få en elefant til at vokse på«.

Sverigedemokraterna, partiet som foragter begge bestanddele i sit eget navn, er valgets sejrherre. Det er dybt deprimerende og ildevarslende. Dagens Nyheter

I Dagens Nyheter hæfter lederskribenten sig ved, at majoriteten af vælgerne ikke stemte på Sverigedemokraterna. Diskussionen om, hvad der skal gøres ved den nye politiske virkelighed skal begynde lige dér, mener avisen.

»Sverigedemokraterna, partiet som foragter begge bestanddele i sit eget navn, er valgets sejrherre. Det er dybt deprimerende og ildevarslende«, skriver den og beskylder vælgerne for at tage forældreorlov for at tilslutte sig »en kollektiv politisk pubertet«, hvor man kan hade de politisk korrekte og give udtryk for sine frustrationer og »sit had mod dem, der ikke har noget at gøre på vores gård«.

Expressen opfordrer til nytænkning i det spørgsmål, der har domineret den svenske valgkamp: »I stedet for endnu en gang at lade småpartier diktere migrationspolitikken skulle de statsbærende partier sikre, at vi får en langsigtig, holdbar flygtningepolitik og at lov og orden genoprettes. I denne situtation kan det utænkelige pludseligt blive det politisk mulige«.

Aftonbladet nævner ikke Sverigedemokraterna med et ord i sin leder, hvor avisen argumenterer for at lade den hidtidige socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven fortsætte.

»Nogen folkeafstemning om velfærden blev det ikke. De voksne blev sendt ud af rummet«, skriver den og fortsætter: »I aftes sagde statsministeren, at han ikke har tænkt sig at træde tilbage, og at han vil se seriøse samtaler om, hvordan Sverige skal styres, på tværs af blokkene. Det er det rigtige«.

Flere partiledere kan tvinges til at æde de ord, de har sagt før valget, i sig igen og svigte deres løfter for at få en duelig regering op at stå. Hufvudstadsbladet

Göteborgsposten finder til gengæld, at tiden er inde til et regeringsskifte. »Et flertal af vælgerne har - nøjagtigt som ved det foregående valg - stemt på partier, der vil afsætte den nuværende regering«.

»For Sverigedemokraterna må valgresultatet være en gedigen skuffelse. Selv om det er det parti, der gik mest frem, lå forventningerne betydeligt højrere. Sverigedemokraterne har underpræsteret i valgkampen«.

I Finland konstaterer den store svensksprogede avis Hufvudstadsbladet, at politikerne nu må finde sammen på tværs af ideologi for at holde Sverigedemokraterna fra indflydelse.

»Hvis over 80 procent af vælgerne ikke vil have Sverigedemokraterna og deres politik, burde der findes så meget politisk vilje og pragmatisme i de andre partier, at man kan få en regering, der er uafhængig af Sverigdemokraterna på plads. Flere partiledere kan tvinges til at æde de ord, de har sagt før valget, i sig igen og svigte deres løfter for at få en duelig regering op at stå«.

Opgaven er derfor nu at mindske polariseringen. Det gøres ikke ved at vende ryggen til den utilfredshed, som en sjettedel af den svenske befolkning har udtrykt. Politiken

Herhjemme finder Jyllands-Posten, at »den europæiske virkelighed nu har indhetet Sverige«.