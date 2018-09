Politiet undrer sig over afghaners bersærkergang i Paris Efterforskerne forsøger at finde ud af, hvad der fik en afghansk mand til at slå og stikke folk ned på åben gade.

Hvad var det, der skete søndag aften på Quai de Loire i Paris nordøstlige hjørne?

Det forsøger de franske myndigheder nu at opklare efter en batalje, der involverer en afghaner, der er anholdt, to britiske turister, der er stukket ned, og en gruppe petanquespillere, der ville standse manden.

En gruppe petanquespillere forsøgte at gribe ind over for afghaneren, der stak af, trak en kniv og stak syv ofre - blandt dem to forbipasserende britiske turister - ned. Fire af ofrene blev hårdt kvæstede ved knivangrebene. Et af dem er i livsfare.

Gruppen af forfølgere forsøgte at uskadeliggøre manden ved at kyle metalkuglerne fra deres petanquespil efter ham. Ifølge vidner blev han ramt nogle gange, men uden at det lykkedes at få ham til at opgive sit forehavende.

Angreb folk på gaden

Ifølge vidnebeskrivelser i franske medier var afghaneren gået i gang med at slå løs på nogle tilsyneladende tilfældige ofre ved kajpromenaden omkring klokken 22.45. Det fik tre-fire unge petanquespillere og flere andre til at gribe ind og prøve at ramme ham.

Han stak af og løb forbi de to briter, der ikke nåede i sikkerhed, selv om forfølgerne forsøgte at advare dem ved på fransk at råbe, at han havde trukket en kniv. Muligvis forsøgte han at bruge dem som menneskelige skjolde mod sine forfølgere.

»Englænderne forstod ikke advarselsråbene, så han stak dem. Tre unge blev ved med at forfølge ham. Og da han vendte sig om, prøvede de at hindre, at han kunne komme tilbage til de mange mennesker«, siger et vidne.

Tililende forsøgte at få ram på den knivbevæbnede gerningsmand med forhåndenværende redskaber - en ødelagt kajakpagaj og et jernrør.

Politiet kender ikke motivet

Det lykkedes vidnet at vælte afghaneren ned på jorden, så han kunne holdes fast, indtil politiet ankom.

»Han sagde ikke et ord«, fortæller vidnet ifølge franske medier.

De tilkaldte betjente beordrede hurtigt alle til at forlade området, mens gerningsmanden blev bragt ind til afhøring.

Politiet har endnu ikke fundet ud af, hvorfor manden gik til angreb på den måde. Men der er ikke noget, der peger på, at hans handlinger havde noget terrormotiv, understreges det.

Terror er en konstant frygt i det franske samfund, der siden angrebet på satiretidsskriftet Charlie Hebdo i Paris i januar 2015 ifølge nyhedsbureauet AFP har oplevet over 240 drab som et resultat af islamistiske ekstremisters angreb i landet.

Kilder: Le Parisien, Le Figaro, BFM TV, Nouvel Observateur og nyhedsbureauet AP.