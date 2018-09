Politisk ekspert advarer mod at efterlade SD i opposition

»Nu venter en politisk thriller om magten«, lyder det i en politisk analyse fra det svenske medie SVT.

Med det tætte valgresultat ved gårsdagen valg, kommer politiske gisninger om, hvem der indtager statsministerposten i Sverige.

Men hvem, der kommer til at sidde udenfor, kan også være definerende for de kommende års folkestemning i landet, lyder det fra Torbjörn Larsson, docent ved Institut for Statskundskab ved Stockholms Universitet.

»Risikoen er, at det kun er Sverigedemokraterna og partiet på den yderste venstrefløj (Vänsterpartiet, red.), der står uden for regeringen. Det vil sætte de mest ekstreme partier i en situation, hvor de kommer til at tiltrække flere tilhængere forud for næste valg«.

»Hvis partierne står udenfor, vil det være dem, som får stemmerne fra de vælgere, som er utilfredse med regeringen«, siger han.

Endnu mere polariseret

Det politiske billede kan ende endnu mere polariseret, hvis Sverigedemokraterna udelukkes fra magten, advarer han.

»Man skal ikke kun tænke på at forme en ny regering, men også på at forme en stærk opposition«, siger Torbjörn Larsson.

Sverigedemokraterna fik ved gårsdagens valg det bedste resultat nogensinde og høstede 17,6 procent af stemmerne. Dermed ender Jimmie Åkessons parti som det tredjestørste godt to procentpoint efter Moderaterna.

Socialdemokraterna og Moderaterna repræsenterer hver sin fløj og går begge efter statsministerposten. Valget ser dog ud til at ende så tæt, at ingen af dem kan danne flertal uden mandater fra Sverigedemokraterna - eller fra hinanden.

Hidtil har begge statsministerkandidater pure afvist, at Sverigedemokraterna skal hjælpe dem til flertal.

Torbjörn Larsson holder sig fra at gætte på, hvordan puslespillet ender, men gårsdagens valg går over i historien siger han.