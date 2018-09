200.000 stemmer mangler at blive talt op i Sverige - SD er 238 stemmer fra endnu et mandat

Der var 7.495.927 stemmeberettigede ved det svenske valg.

De har givet de to blokke i Riksdagen næsten lige mange stemmer: Hvor de rødgrønne har fået 40,6 procent af stemmerne har den borgerlige fløj i Alliansen fået 40,3 procent af stemmerne.

Det betyder, at rundt regnet 28.000 stemmer skiller de to store blokke ad.

Det viser de foreløbige tal fra de svenske valglokaler, hvor stemmetallene endnu ikke ligger helt fast.

Der mangler fortsat optællinger af brevstemmer og de stemmer, udlandssvenskere har afgivet. Sidstnævnte har ved tidligere valg vist sig at stemme mere borgerligt end de vælgere, der bor i Sverige. Det kan gavne Moderaterna og Liberalerna. Ved sidste valg gik der også mange udlandsstemmer til Miljöpartiet.

Ifølge Sydsvenska Dagbladet ligger der cirka 200.000 stemmer, der ventes at blive talt op senest torsdag morgen, hvor en opdateret, foreløbigt resultat vil blive offentliggjort.

Små stemmeforskelle kan flytte mandater

De stemmer kan få betydning for sammensætningen af den Riksdag, der skal finde sammen om en eller anden form for regering.

Blandt andet viser det sig, at Sverigedemokraterne er blot 238 stemmer fra at tage et mandat, der ellers ser ud til at gå til det liberale Centern-parti. Og Socialdemkraternes yderste mandat er fået med 5.300 stemmer. Det kan vise sig, at det i stedet skal gå til et af de andre partier, om end det ifølge Svenska Dagbladet er svært at fastslå, hvor det så kan ende.

Det endelige valgresultat ligger først klar den 14. september, hvor de fremlægges for Riksdagen.