Åkesson inviterer til officiel snak - borgerlige partier takker nej

Sverigedemokaterna har sendt formelle indbydelser til to borgerlige partier, Moderaterne og Kristdemokraterna, for at indlede de første formelle samtaler, der i sidste ende har til formål til at finde en ny svensk regering.

»Jeg vil gerne have, at de møder mig, så vi kan tale om, hvordan vi skal styre landet«, har Jimmie Åkesson, formand Sverigedemokraterna, sagt til svenske Aftonbladet.

»Jeg vil gerne have, at de tager ansvar for det, der sker nu, og det valgresultat, vi har fået. Én ting er, hvad man siger før valget, hvad man vil og ikke vil, men vi har nu en virkelighed at forholde os til. Og det er valgresultatet. Så ser vi, at de ikke har deres eget flertal, men at de gerne vil danne regering. Og så vil jeg gerne have, at de fortæller, hvordan de har tænkt sig at gøre det, og jeg kan fortælle, hvad vi kan tænkes at gå med til«, uddyber Jimmie Åkesson til Aftonbladet.

Kristdemokraternas stabschef, Daniel Liljeberg, bekræfter, at han har fået en mail fra SD.

»Det er en efterspørgsel på et møde mellem Jimmie Åkesson, Ebba Busch Thor (partileder for Kristdemokraterna, red.) og Ulf Kristersson (partileder for Moderaterna, red.)«, forklarer stabschefen til Aftonbladet.

Adspurgt om Jimmie Åkesson vil kræve at sidde med i en regering, svarer han:

» Det afgørende for mig er, at de 18 procent af vælgerne, som har stemt på os, får indflydelse i proportion til vores størrelse. Og det er der, min loyalitet ligger, og det er den interesse, jeg kommer til at beskytte de nærmeste uger«.

Både Kristdemokraterna og Moderaterna har sagt nej tak til et møde:

»Vi har fået deres indbydelse om samtale med SD via mail, og det er naturligvis ikke aktuelt med et møde«, siger Sara Hummerdal, Kristdemokraternas pressesekretær i en sms til Aftonbladet.

Moderaternas pressechef, Cherine Khalil, siger:

»Brevet er kommet, og vi siger naturligvis nej«.

Har hyldet Adolf Hitler

Den siddende statsminister - socialdemokraten Stefan Löfven - har ikke tænkt sig at gå af, men opfordrede i sin tale efter valget i nat til, at der nu bliver gjort op med den blokpolitik, der har kendetegnet den svenske Riksdag de seneste 15 år. Og et samarbejde med alle »ansvarlige partier«- hvilket i hans verden ikke inkluderer Sverigedemokraterna.

Dem - samt ethvert samarbejde med dem - tog statsministeren i sin valgtale i nat også skarp afstand fra med vendinger som »har hyldet Adolf Hitler«.

Moderaterna har opfordret Löfven til at gå af. Senest har den tidligere statsminister Carl Bildt fra Moderaterna skrevet på Twitter:

»Jeg tror, at det ville være klogt af Stefan Löfven at gå af nu og lade den siddende talsmand Urban Ahlin indlede foreløbige sonderinger om en ny regering. Det ville mindske usikkerheden og mildne friktioner mellem alle partier. Men mere sandsynligt er, at S bare vil bide sig fast i bordet«.

Jag tror att det vore klokt av Stefan Löfven att avgå nu och låta sittande talman Urban Ahlin inledande preliminära konsultationer om ny regering. Det skulle minska osäkerheten och mildra friktioner mellan alla partier. Men mer sannolikt att S bara vill bita sig fast i bordet. — Carl Bildt (@CBildt) 10. september 2018