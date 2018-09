70 døde under optagelsesritualer: Stærk alkohol forbydes på amerikanske universiteter Hård sprut i store mængder er en fast bestanddel af ritualet, når nye studerende optages i universiteternes broderskaber. Ritualerne har kostet 70 unge livet siden 2000, og antallet er steget dramatisk de seneste år.

På de amerikanske universiteter har de studerende for vane at deltage i såkaldte hazing ceremonies, hvor de bliver tærsket igennem grænseoverskridende og ofte ydmygende indvielsesritualer. Ofte involverer ritualerne ekstreme straffe såsom slag, iskoldt vand i hovedet og andre fysiske udfordringer. Og med ritualerne følger også betydelige mængder af alkohol og spiritus, der fører til akut alkoholforgiftning og - i stigende grad - død.

Derfor har foreningen af amerikanske universitetsklubber og broderskaber indført et forbud mod våde varer med en alkoholprocent på 15 eller derover under indvielsesritualer og andre universitetsfester. Det skal håndhæves inden for et år, siger Heather Kirk, talsperson for North-American Interfraternity Conference (NIC), til The New York Times.

Indgrebet kommer efter flere dødsfald under festerne på blandt andet Louisiana State University og Pennsylvania State University. Siden 2000 er omkring 70 studerende omkommet af alkoholforgiftning som direkte konsekvens af optagelsesritualerne, skriver BBC World Service.

Reglerne skal suppleres med bedre undervisning inden for førstehjælp og mere målrettede indsatser mod overdrevne invielsesceremonier.

»I 99 pct. af de tilfælde, hvor vi hører om indlæggelser og forgiftninger, er hovedindgrediensen alkohol«, siger præsidenten for universitetsklubbernes forening, Judson Horras, til The New York Times.

Mindst én død om året

Lokale indgreb mod det store alkoholforbrug på de amerikanske universiteter er set før. I 2015 valgte universitetsklubbernes råd på Perdue University i staten Indiana at bandlyse stærk alkohol i samtlige af broderskabernes foreninger og ejendomme, og sidste år fik særligt et dødsfald diskussionen til endnu en gang at blive antændt.

Den 19-årige Timothy Piazza, der studerede på Pennsylvania State University, døde efter at være faldet ned af flere trapper, imens han var fuld, som beskrevet af The New York Times. Forinden havde han som led i et ritual af Beta Theta Pi broderskabet drukket så meget, at hans evner til at bevæge og koncentrere sig var hæmmet.

Efter faldet blev han båret op på en sofa af sine medstuderende, hvor han fik lussinger i hovedet, slag i maven og øl hældt ud over hovedet i et forsøg på at vække ham. Efter at være vågnet næste morgen, forsøgte han under stadig stærk påvirkning at gå, hvorefter han faldt ned af trapperne endnu en gang.

Han blev først bragt på hospitalet efter tolv timer, hvor han døde. Efter hans død blev det opdaget, at Timothy Piazzas hjerne var så opsvulmet, at halvdelen af kraniet måtte fjernes. 26 medlemmer af broderskabet blev sigtet for uagtsomt manddrab. Timothy Piazzas familie valgte dog at indgå et forlig med broderskabet.

Timothy Piazzas død førte til, at Pennsylvania vedtog en lov, der gør dødsfald i forbindelse med hazing ceremonier strafbart med en bøde på 15.000 dollar og fængsel i op til syv år. Loven blev navngivet i Timothy Piazzas minde.

Tragiske dødsfald som dette viser for den amerikanske forfatter og journalistprofessor på Franklin College Hank Nuwer, at der stadig er god grund til at være opmærksom på indvielsesritualerne på universiteterne, og hvor farlige de kan være for de studerende.

Hank Nuwer har i mange år skrevet om hazing ceremonies på de amerikanske universiteter, og i sin egen undersøgelse anslår han, at i perioden 1961-2017 er mindst én universitetsstuderende hvert år omkommet som følge af alkoholforgiftning i invielsesritualer. Mellem 2007 og 2017 var antallet af alkoholrelaterede dødsfald helt oppe på 40. De fleste af dødsfaldene er koncentreret omkring broderskaber i de større amerikanske universiteter som Yale og University of Texas.