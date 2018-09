Fakta

EU’s artikel 7

EU-Parlamentet skal onsdag stemme om, hvorvidt der bør indledes en såkaldt artikel 7-sag mod Ungarn. Artikel 7 i EU-traktaten kan udløses, hvis et medlemsland groft krænker EU’s grundlæggende værdier om blandt andet respekt for demokrati, retsstaten og menneskerettigheder. I yderste konsekvens kan proceduren føre til, at Ungarn får frataget sin stemmeret i EU. Men dette skridt kræver i så fald enstemmighed blandt medlemslandene, hvilket ikke er realistisk.