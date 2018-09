Trump planlægger nyt topmøde med Kim Jong-un Nordkoreas leder har foreslået nyt møde i brev til Trump. Det Hvide Hus er positivt, selv om splittelsen om holdningen til Nordkorea internt i Trumps regering er enorm.

USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, skal højst sandsynligt mødes igen i den nærmeste fremtid for at puste nyt liv i forhandlingerne om en afskaffelse af Nordkoreas atomvåben.

Donald Trump modtog ifølge talsmanden for Det Hvide Hus, Sarah Sanders, i weekenden et brev fra Kim Jong-un, hvor han foreslog et nyt topmøde mellem de to ledere.

»Det var et meget varmt, meget positivt brev«, sagde Sarah Sanders på en pressekonference sent mandag og tilføjede, at Det Hvide Hus er »meget åben« over for et nyt topmøde og allerede er i gang med forberedelserne.

Fremstrakt hånd

Foreløbig er det dog uklart, hvornår et nyt topmøde i så fald skal finde sted - og hvorhenne det skal afholdes.

En mulighed, der nævnes i krogene, er FN's årlige generalforsamling i New York senere i denne måned, men det er foreløbig kun et gæt, fordi det er tvivlsomt, om Kim Jong-un vil deltage.

Men Kim Jong-uns forslag om et nyt topmøde kommer efter, at han i sidste uge offentligt gentog sin vilje til atomnedrustning, og efter at Nordkorea i søndags fejrede 70-året for sin grundlæggelse med en militærparade, hvor Nordkorea undlod at fremvise sine langtrækkende missiler.

Det budskab er blevet opfanget af Washington, og på sin pressekonference sagde Sarah Sanders, at militærparaden i søndags var »et tegn på god tro«, og at Kim Jong-un i sit brev til Trump også udviste »et fortsat tilsagn om at fokusere på atomnedrustning« på Den Koreanske Halvø.

Trump på slingrekurs

Internt i Trumps regering er der dog frustration over, at Nordkorea foreløbig ikke har fremlagt nogen konkret køreplan for, hvordan styret vil gennemføre en atomnedrustning. Trump har forsøgt at underspille denne frustration ved at fremhæve, at hans personlige kemi med Kim Jong-un er god, men i sidste måned valgte han alligevel uden varsel at aflyse et besøg i Nordkorea af sin udenrigsminister, Mike Pompeo, med henvisning til mangende fremskridt i forhandlingerne.

I sidste uge var Trump dog tilbage i sit gamle spor igen og roste Kim Jong-un for at have genfremsat sit løfte om atomnedrustning, og rosen fortsatte efter militærparaden i søndags.

»Tak til formand Kim. Vi vil begge bevise, at alle andre tager fejl«, skrev Trump på Twitter.

Bolton skeptisk

Tilsyneladende har Kim Jong-un og Donald Trump fundet sammen i en forhandlingsstrategi, hvor de indtil videre stiller sig tilfredse med symbolske handlinger og dermed ignorerer kravene fra Trumps egen inderkreds om mere substanstielle fremskridt.

Stort set samtidig med at pressesekretær Sarah Sanders annoncerede planerne om et nyt topmøde, holdt Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, en tale i Washington, hvor han udtalte sig langt mere forbeholdent om et nyt topmøde.

»Sandsynligheden for endnu et møde mellem de ledere er helt åbenlys til stede, men præsident Trump kan ikke få nordkoreanerne til at gå ind gennem den dør, han holder åben. Det er dem, der skal tage skridt til atomnedrustning, og det er det, vi venter på«, sagde han ifølge avisen New York Times.