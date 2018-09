Trump vil lade mere metan, der er værre end CO2, slippe ud i atmosfæren Præsidenten vil hjælpe energiselskaberne ved at kræve mindre kontrol med udslip af den kraftige drivhusgas.

Metan er en af de kraftigste drivhusgasser. Derfor er der vedtaget miljøbestemmelser, som skal sikre, at udslippene begrænses.

Men nu vil Trump-regeringen fjerne begrænsningerne, så landets energiselskaber får lov at udlede mere metan fra olie- og gasboringer.

Ifølge dokumenter, New York Times har fået fat i, vil miljøstyrelsen svække regler, der blev indført af Trumps forgænger, Barack Obama. De stillede krav til selskaberne om at overvåge og standse metanudslip, men er siden blevet kritiseret af branchen, der anser kravene for at være besværlige og dyre at skulle leve op til.

Mindsket kontrol med metanudslip

I dag skal materiellet kontrolleres for metanudslip hver sjette måned. Er der udslip, skal det repareres inden 30 dage. Med lempelserne kan der gå et eller to år mellem kontrollerne, og reparationen kan vente i op til 60 dage.

I forvejen er indenrigsministeriet på vej med regler, der tillader afbrænding af gasser, som siver op fra borehuller og svækkede regler for kuldioxid-udslip fra kraftværker.

Problemet med metan er, at den er betydeligt skrappere end CO2 i atmosfæren, når det gælder om at bidrage til den globale opvarmning.

Trump har også tidligere denne måned præsenteret forslag om at tillade biler at forurene mere og sænke kravene til deres brændstoføkonomi. Det skal ophæve kravet om, at personbilers brændstoføkonomi skal fordobles og fjerner samtidig delstaternes muligheder for at opstille deres egne krav til bilers forurening og forbrug.

Californien og andre delstater går ret mod Trumps linje

Præsidentens indsats for at svække miljøbeskyttelsen støder imidlertid sammen med delstaternes egen kurs. I Californien har guvernør Jerry Brown netop sat sin underskrift på en ny lov, der skal sikre, at statens elektricitet i 2045 udelukkende kommer fra vedvarende og miljøvenlige kilder.

For mens præsidenten trækker USA ud af de internationale klimaaftaler, går flere af delstaterne i den modsatte retning. 17 delstater indgår i en alliance, der forpligter sig til at arbejde på at nå Paris-aftalens mål om at begrænse udslippene af klimagasser.

»Klimaforandringerne påvirker vore liv og kan - hvis vi ikke gør noget med det samme - blive uafvendelige«, advarer Jerry Brown.