»Det føles så pokkers ærgerligt«: Svensk valgleder forklarer, hvorfor der blev talt forkert

Statsministerkandidaten Ulf Kristersson og hans borgerlige blok stod efter den svenske valgaften med 143 mandater. Kun et enkelt mandat mindre end statsminister Stefan Löfvens rødgrønne blok.

Men dagen efter var Ulf Kristersson nede på 142 mandater. En ansvarlig i valgkommisionen i Västra Götaland-kredsen havde nemlig indrapporteret et forkert valgresultat. Den ansvarlige havde indsendt resultatet for det, der svarer til de danske regioner, i stedet for Riksdagsstemmerne på valgaftenen.

Det betød, at et mandat mandag skiftede hænder fra Centerpartiet, som støtter Ulf Kristersson, til Sverigedemokraterna.

Til valgaftenen stemte svenskerne ikke bare til deres svar på folketinget, Riksdagen, men også til regionsråd og kommunalbestyrelser rundt om i landet.

»Jeg troede, at jeg havde gjort det rigtige og givet alle tre resultater«, siger den ansvarlige valgkommisær fra Västra Götaland til Aftonbladet.

Og det var stemmerne til landstinget, der i første omgang blev angivet som værende til Riksdagsvalget.

»Det føles så pokkers ærgerligt, at det her skete«, siger den valgtilforordnede.

»Der er jo strenge ordrer på, at resultatet til Riksdagen skal rapporteres så hurtigt som muligt, når vi er færdige med at tælle«, siger valgkommisionæren.

Fejlen skete, fordi valgkommisionæren blev forvirret af nogle bogstavkoder for de forskellige valg. Han troede, at 'R' var kode for stemmer til regionsvalget og ikke til Riksdagen, som det egentlig betød.

»Det var sent på aftenen, og jeg tog fejl«, siger den ansvarlige til Aftonbladet.