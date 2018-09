»Han bliver jo ved«: Bendt Bendtsen har fået nok af partikammeraten Orban Det konservative medlem af EU-parlamentet Bendt Bendtsen støtter resolution om, at Ungarn forbryder sig mod EU’s værdier.

Bendt Bendtsen tilhører samme partigruppe i EU-parlamentet som Ungarns premierminister, Viktor Orban.

Men i morgen vil fynboen trodse sin partikammerat, når EU-parlamentarikerne skal stemme om, hvorvidt Ungarn forbryder sig mod EU’s værdier.

»Han bliver jo ved. Han bakker godt nok, hver gang der kommer tommelskruer på ham, men der kommer jo nye ting hele tiden. Han lavede blandt andet en offentlig kampagne ’Lad os stoppe Bruxelles’ - altså...«, siger Bendt Bendtsen og sukker.

»Ungarn gik ind i EU med åbne øjne og accepterede regelsættet. Der er nogle fælles regler, man skal overholde, hvis man ønsker at være der«, siger Bendt Bendtsen.

Det ungarske regeringsparti Fidesz er ligesom de danske konservative medlem af den store borgerlige partigruppe i EU-parlamentet, EPP. Flere af EPP’s medlemmer har ligesom Bendt Bendsen erklæret, at de stemmer for resolutionen.

Orban har mange partikammerater mod sig

Gennem de seneste 8 år har Fidesz lanceret voldsomme angreb mod EU, og EU-kommissionen har rejst flere retssager mod Ungarn. Viktor Orban har nydt politisk beskyttelse i EPP, som også rummer den tyske kansler Angela Merkels CDU.

Bendt Bendtsen afviser imidlertid, at Fidesz og Orban har fået for lang snor.

Jeg er ikke nogen fan af Viktor Orban Bendt Bendtsen

»Nej. Jeg er ikke nogen fan af Viktor Orban, det siger jeg ligeud, og man kan altid diskutere, om det er bedre at stå ude og løfte benet ind eller stå inden og løfte benet ud. Men indtil nu må vi konstatere, at vi har kunnet få dialogen og kunne få ham til at bakke hver gang«, siger Bendt Bendtsen

Hvis resolutionen bliver vedtaget, så vil der være mange i EPP, der har stemt for. Kan man så forestille sig, at Viktor Orban og Fidesz får lov at blive i EPP?

»Det er alt for tidligt at diskutere. Hvad det her ender med, det ved jeg ikke. Men nu er jeg gammel politimand, og det der med at være sigtet, det er ikke det samme som at være dømt. Jeg vil se, hvordan han agerer«, siger Bendt Bendtsen.

Ram Ungarn på pengepungen

Hvis resolutionen om at Ungarn forbryder sig mod EU’s værdier bliver vedtaget, kan det være indledningen til en såkaldt artikel 7-proces, som i yderste konsekvens kan fratage Ungarn stemmeretten i EU.

Bendt Bendtsen minder dog om, at parlamentet ikke rummer den beføjelse. Derfor skal hans stemme alene ses som et signal til EU-traktatens vogter, EU-kommissionen, og til stats- og regeringscheferne i Det Europæiske Råd.

»Det er nu engang EU-kommissionen, der er traktatens vogtere, og jeg er imod, at Europaparlamentet er ved at udvikle sig til en politisk domstol. Jeg tager resolutionen som det, det er; et brev til dem, som skal bestemme«, siger Bendt Bendtsen og tilføjer:

»Men min holdning er, at de der østeuropæiske lande, der ikke respekterer reglerne, den bedste måde at håndtere dem på fremover – fremfor at tage de her store, floromvundne debatter – det er simpelthen at straffe dem økonomisk på budgettet. Undskyld jeg siger det. Det er det eneste, der er respekt for«.

Det kræver enstemmighed at fratage et medlemsland stemmeretten i EU, og Polen og Ungarn har på forhånd lovet at beskytte hinanden.