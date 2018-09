Rusland og Kina i militær omfavnelse: »Se bare, hvor gode venner vi er blevet« Den største russiske militærøvelse siden den kolde krig er begyndt i Sibirien. 300.000 soldater fra Kina, Rusland og Mongoliet øver sig i konventionel krig.

FOR ABONNENTER

Bjørne, ørne og ulve i det fjerneste Rusland får ikke et roligt øjeblik de kommende dage. Næsten 1.000 kampfly, helikoptere og droner drøner indtil på mandag frem og tilbage over skove og stepper, mens dieselmotorerne fra 36.000 kampvogne og pansrede køretøjer får jorden til at skælve i de ellers ret tyndt befolkede områder i det sydlige Sibirien i nærheden af grænsen til Kina og Mongoliet.