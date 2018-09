Et parti vil stoppe mumitroldepark: Sverigedemokraternes fremgang gavner små partier

Et parti, som vil stoppe byggeriet af en mumitroldepark i Karlstad. Et andet, som vil bruge pengene fra byggeriet af et kulturhus til at restaurere byens skoler.

Det svenske valg handlede ikke kun om, hvem der skal styre Sverige fra Stockholm. Det var lige så meget et valg om, hvem der skal styre de svenske kommuner og amter. Og her kunne man se en tydelig fremgang for de lokale partier.

»Ved de seneste tre valg er andelen af lokale partier vokset, og de findes nu i hver anden kommune«, siger Gissur Erlingsson, som er politolog og har skrevet bogen ’Hvorfor startes lokale partier’.

Når mange lokale partier dannes, så er det især, fordi de etablerede partier har undervurderet kraften i en enkelt mærkesag Gissur Erlingsson, politolog

Det politiske landskab er i forandring i Sverige, og efter søndagens valg ser man et langt mere splittet billede, end man er vant til. De små partier er gået frem, mens de store er gået tilbage. Og det er ikke kun på landsplan, at Sverigedemokraterna har bevist, at et protestparti på 20 år kan få en betydningsfuld rolle i nationalpolitik.

Også lokalt går de store elefanter som Moderaterna og Socialdemokraterna tilbage, mens små partier dukker op og formår at samle stemmer til at komme i byrådet.

»Man kan se, at når mange lokale partier dannes, så er det især, fordi de etablerede partier har undervurderet kraften i en enkelt mærkesag eller en konkret forandring«, siger Gissur Erlingsson.

I Norrlands län valgte det socialdemokratiske styre at nedlægge den lokale fødeklinik i Sollefteå sidste år, hvilket har ført til en vedvarende besættelse af fødeklinikken og stor folkelig vrede. Sjukvårdspartiet blev dannet, og partiet fik næsten 9 procent ved valget i søndags, mens Socialdemokraterna gik tilbage med næsten 13 procent.

Nej til bompenge

Et andet eksempel er partiet Demokraterna i Göteborg. I 2014 holdt kommunen en folkeafstemning om bompenge, hvor nejsiden vandt. Men stik imod resultatet valgte politikerne alligevel at fortsætte med Västlänken, et stort infrastrukturprojekt med en togtunnel under byen, som blandt andet skal finansieres med bompenge. Resultatet blev, at modstanderne for 17 måneder siden dannede partiet Demokraterna. Ved valget søndag aften fik partiet 17,2 procent af stemmerne, mens både Socialdemokraterna og især Moderaterna gik kraftigt tilbage.

»Det er en fantastisk succes! Og desuden med en tydelig rolle som tungen på vægtskålen. Det er fuldt hus«, udtalte partileder Martin Wannholt på valgaftenen.

Wannholt kommer selv fra en position som aktiv politiker for Moderaterna, men valgte at forlade sit parti for Demokraterna. Nu vil han og partiet kun støtte en borgmester, som stopper byggeriet, selv om man allerede er gået i gang med at grave ud.

Vant til samarbejde

Og mens man i den svenske Riksdag kan have svært ved at bryde ud af den røde og blå fløj, så er man i kommunerne langt mere vant til at arbejde med partier fra hele den politiske skala.

»Kun en tredjedel af kommunerne styres traditionelt af venstre- eller højrefløjen. Resten styres af koalitioner eller mindretal«, siger Gissur Erlingsson.

I Skåne, hvor Sverigedemokraterna havde stor fremgang ved søndagens kommunalvalg, har man en lang tradition for lokale protestpartier, tit med en populistisk, indvandringskritisk dagsorden. Det var derfor ingen tilfældighed, at det var netop i Skåne, at Sverigedemokraterna påbegyndte sin vej mod magten ved at stille op flere steder ved kommunalvalget i 2002.