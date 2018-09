Straffedomstol efter trusler fra USA: Vi »fortsætter ufortrødent« Skarpe reaktioner på Trump-regeringens trusler mod dommere og anklagere ved den internationale straffedomstol.

Den internationale straffedomstol i Haag lover »ufortrødent« at fortsætte sit arbejde, efter at den amerikanske præsident Donald Trumps sikkerhedsrådgiver har truet med at gå personligt efter dommere og anklagere, der undersøger beskyldninger om amerikanske krigsforbrydelser i Afghanistan.

Den nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, truer med at udelukke dommere og efterforskere fra indrejse i USA, indefryse midler, de har stående i det amerikanske finansielle system, og retsforfølge dem i amerikanske domstole.

I en erklæring skriver domstolen, at 123 af verdens lande har ratificeret domstolens statutter og dermed vist deres støtte til domstolens formål: at stille de ansvarlige for forbrydelser, der chokerer menneskehedens samvittighed, til regnskab.

Det er først og fremmest medlemslandene selv, der har ansvar for at retsforfølge krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Men når de enkelte lande ikke kan eller vil gennemføre en retssag mod de mistænkte, kan den internationale straffedomstol træde til.

»ICC vil som domstol ufortrødent fortsætte sit arbejde i overensstemmelse med disse principper«, hedder det i erklæringen.

Straffedomstolens anklager, Fatou Bensouda, bad tidligere på året formelt om tilladelse til at åbne en efterforskning af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af alle de stridende parter i Afghanistan: Taleban, IS, afghanske sikkerhedsstyrker, krigsherrer og den amerikansk ledede koalition.

Mandag aften dansk tid advarede Bolton domstolen mod at gå videre ad den vej.

»USA vil benytte alle nødvendige midler for at beskytte vore egne og vore allieredes borgere mod uretfærdig retsforfølgelse i denne illegitime domstol«, sagde John Bolton.

Den amerikanske menneskerettighedsorganisation ACLU mener, at truslerne om at sanktionere og retsforfølge dommere og anklagere ved den internationale straffedomstol »er taget direkte fra et autoritært regimes drejebog«.

»Den fejlagtige og skadelig politik vil kun yderligere isolere USA fra sine nærmeste allierede og samtidig give et pusterum til krigsforbrydere og autoritære regimer, der forsøger at undslippe international retfærdighed«, skriver ACLU's direktør, Jamil Dakwar, på organisationens hjemmeside.

Lederen af Afghanistans menneskerettighedskommission, Sima Samar, siger til nyhedsbureauet AP, at Trump-regeringens trusler mod domstolen er »uheldige«.

»At levere retfærdighed til ofrene vil hjælpe til at facilitere fredsprocessen i Afghanistan. Retfærdighed er ikke en luksus. Det er en basal menneskeret«, siger hun.