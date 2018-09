Stjernejournalist: Embedsmand kaldte ny bog om Trump for '1.000 procent korrekt' - og sagde så det modsatte offentligt En ansat i Det Hvide Hus har ifølge Bob Woodward fortalt ham, at hans nye bog om regeringsførelsen under Donald Trump er helt i overensstemmelse med virkeligheden - hvorefter samme person var blandt dem, som afviste bogen offentligt. Bogen skildrer blandt andet, hvordan embedsfolk afholder præsidenten fra at træffe beslutninger, fordi de anser ham som amoralsk og utilregnelig.

En række personer har offentligt afvist, at en ny bog om Trump, som udkommer i dag, gengiver virkeligheden. Men en af de personer har selv sagt til bogens forfatter, stjernejournalisten Bob Woodward, at bogen er fuldkommen korrekt.

Det fortæller Bob Woodward i et interview med New York Times' daglige podcast 'The Daily'.

En højtstående ansat i Donald Trumps regeringsapparat ringede ifølge Woodward til ham i sidste uge og fortalte, at hans nye bog, Fear, er »1.000 procent korrekt«.

»En person, som er blandt de nuværende regeringsfolk, ringede til mig og sagde: 'alle ved, at det, du siger her, er sandt. Det er 1.000 procent korrekt'«, siger Bob Woodward og fortsætter:

»Og så har denne person sagt nogle ting offentligt, som modsiger dette«.

En amoralsk og uovervejet præsident

Bogen, hvis titel på dansk betyder 'Frygt', er netop udkommet, men oplysninger fra den har floreret i en række amerikanske medier i den forgangne uge. Den er skrevet på grundlag af over 100 timers interview med folk omkring præsidenten, som alle har talt til baggrund.

Woodward beskriver i 'Fear', hvordan højtstående embedsfolk omkring Trump forsøger at forhindre præsidenten i at gennemføre beslutninger, de ser som amoralske eller uovervejede.

I en særlig omtalt passage beskriver Woodward i bogen, hvordan Trumps daværrende økonomiske chefrådgiver, Gary Cohn, og daværende stabssekretær, Rob Porter, på et tidspunkt stjal dokumenter fra præsidentens skrivebord for at undgå, at han underskrev dem.

Embedsfolk kritiserer bog, men ikke i detaljer

Gary Cohn har ikke direkte afvist, at dette har fundet sted, men siger, at bogen ikke præcist portrætterer hans oplevelse af Det Hvide Hus. Rob Porter siger, at han finder bogens gengivelse af Trump og hans regeringsapparat for selektiv og ofte vildledende. Porter vil imidlertid ikke svare på, hvad der er vildledende i bogen, skriver Boomberg.

Donald Trump har udtrykt tilfredshed med Cohns og Porters udtalelser.

»Deres udtalelse er fremragende. Den bog er bare fiktion«, siger Donald Trump til NBC Politics.

Bob Woodward er blandt verdens mest kendte journalister. Sammen med kollegaen Carl Bernstein stod han for at afsløre, at et indbrud i demokraternes partikontor i Watergate-bygningen i Washington D.C. i 1972 havde forbindelse helt op til USA's daværende præsident, Richard Nixon.

Sagen førte til, at Nixon i 1974 gik af som præsident. I dag er sagen kendt som Watergate-skandalen.