Svensk læge anklaget for 70 seksuelle overgreb på tre år

En 29-årig svensk læge er ved en domstol i Stockholm blevet anklaget for en lang række overgreb mod patienter - både børn og voksne - over en treårig periode.

I alt er han tiltalt for overgreb på 70 mennesker - 52 børn og 18 voksen. Ifølge anklageskriftet er overgrebene sket i en periode fra 2015 til 2017.

Overgrebene har forskellig karakter. Blandt andet beskrives det i anklageskriftet, at lægen foretog undersøgelser af børns underliv og anus, som ikke havde nogen lægelig årsag.

I nogle tilfælde har han også penetreret børn, hvilke har fået anklagemyndigheden til at gå efter at få lægen dømt for grov voldtægt mod børn.

Nogle af overgrebene er blevet begået gennem en applikation til mobiltelefoner, som benyttes til videokonsultationer i det svenske sundhedsvæsen.

Gennem appen fik lægen forældre til at filme deres børns underliv og anus. Heller ikke ved disse undersøgelser har anklagemyndigheden fundet nogen lægelig forklaring på, at disse dele af børnenes krop skulle undersøges.

Anklageskriftet indeholder også en anklage om et groft seksuelt overgreb mod en otteårig pige, som han var babysitter for.

Lægen nægter sig skyldig.

ritzau