EU-parlament vil aktivere atombombeparagraf og fratage Ungarn stemmeretten i EU EU-Parlamentet opfordrer EU's medlemslande til at indlede artikel 7-procedure mod Ungarn.

EU-Parlamentet opfordrer EU's medlemslande til at indlede artikel 7-procedure mod Ungarn for overtrædelser af EU-værdier såsom retsprincipper, viser afstemning.

Processen, der er kendt som EU’s atombombeparagraf, kan i yderste konsekvens fratage Ungarn stemmeretten i EU.

Situationen i Ungarn betegnes af kritikere som at have nået et punkt, hvor landets regering systematisk overtræder menneskerettigheder, hvor ngo'er som Amnesty International bliver kaldt hjernevaskere, der vil gøre børn homoseksuelle, og hvor demokratiet er i fare.

Artikel 7 Artikel 7 i EU-traktaten kan udløses, hvis et medlemsland groft krænker EU’s grundlæggende værdier om blandt andet respekt for demokrati, retsstaten og menneskerettigheder. I yderste konsekvens kan proceduren føre til, at Ungarn får frataget sin stemmeret i EU. Men dette skridt kræver i så fald enstemmighed blandt medlemslandene, hvilket ikke er realistisk.

Den hollandske Judith Sargentini fra den grønne partigruppe i EU står bag betænkningen. Hun opfordrede i går parlamentet til at stemme med ordene:

»Kolleger: Tiden er kommet til at træffe et vigtigt valg. Vil I acceptere, at en regering krænker de værdier, som denne union blev bygget på, uden at det får konsekvenser? Eller vil I sikre, at denne unions værdier er mere end et stykke papir?«, spurgte Judith Sargentini.

Hvis Ungarns regering skal fratages stemmeretten, kræver det et enstemmigt krav fra medlemslandene. Det findes ikke. Polen har slået fast, at landet vil forsvare Ungarn.



Judith Sargentini modtog stående ovationer i Europa-Parlamentet, da det stod klart, den gik igennem.

Ritzau