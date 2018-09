Marlene Wind: EU-parlamentet sender et tydeligt signal om, at situationen i Ungarn er meget alvorlig EU kan måske ikke fratage Ungarn stemmeretten. Men sandsynligvis kan man få koblet de EU-penge, Ungarn får, til nogle krav om at styrke retsstaten, vurderer EU-eksperten Marlene Wind.

I dag stemte Europaparlementet for at få sat det, man populært kalder Atombombeartiklen, i værk mod Ungarn.

Artikel 7 i EU-traktaten kan udløses, hvis et medlemsland groft krænker EU’s grundlæggende værdier om blandt andet respekt for demokrati, retsstaten og menneskerettigheder.

At parlamentet indleder en artikel 7-sag betyder, at det nu er op til ministerrådet at afgøre, om man vil fratage Ungarn stemmeretten i EU. Men for at gøre det, skal de være enige, og Polen, som også har fået en artikel 7-sag på halsen, har allerede meldt ud, at det vil blive et veto fra dem i sagen mod naboen Ungarn.

Professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Marlene Wind mener, at parlamentet har sendt et tydeligt signal om, at situationen i Ungarn er alvorlig.

Hvad betyder det, at parlamentet har stemt ja?

»Man kalder artikel 7 for atombombe-artiklen, og at den nu er åbnet mod både Polen og Ungarn, er med til at sætte landene i skammekrogen. Det betyder først og fremmest, at der er en meget klar holdning i parlamentet til, at situationen i Ungarn er meget alvorlig nu. Det er et stort flertal, der har stemte for. Og sagen ligger nu på stats- og regeringschefernes bord. Der kan være mange bump på vejen til, at landet bliver frataget stemmeret, men alene det, at holdningen er så klar i parlamentet og i EU i det hele taget, er et tydeligt signal«.

Hvad viser det?

»Det viser, at det simpelthen ikke er i orden, at EU kritiserer andre for at være udemokratiske og for ikke at overholde menneskerettigheder, mens vi har egne medlemmer, der ikke gør. Hvis vi i EU ikke engang selv kan overholde de basale værdier, vi prædiker, hvor er vi så henne. Og det er fuldstændig banale rettigheder, vi taler om, der ikke bliver overholdt i Ungarn. Det er retten til at ytre sig, uafhængige domstole, fri presse - jeg har læst rapporten (af EU-parlamentariker Judy Sargentini, som iværksatte afstemningen, red.), og det er rystende læsning«, siger Marlene Wind.

Men er der reelt noget at gøre, når vi allerede ved, at artikel 7-sagen mod Ungarn ikke vil kunne gennemføres?

»EU har andre værktøjer i kassen. For at bruge dem, er det vigtigt, at man er gået det her skridt noget af vejen. Nu, når artikel 7 er sat i gang, er det lettere at sige, at man kan bruge nogle af de andre værktøjer«.



Marlene Wind, professor i statskundskab, KU

Hvilke værktøjer?