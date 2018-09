Fire stemmer om Ungarns brud på EU-værdier: »Der er problemer i Ungarn, blandt andet med korruption, men vi mener ikke, at det her er objektiv eller fair proces« 448 stemte for Eu-Parlamentets resolution om Ungarns brud på EU-værdierne, mens 197 stemte imod. Her er fire af stemmerne.

Stemte for: Sophie in t’ Veld

Alde (liberale), Holland: »Ungarn knægter EU’s værdier. Det er ikke bare en detalje. Vores værdier om demokrati og retsstatsprincipper står først i traktaten. Alt det andet: indre marked, transport og videre kommer længere ned. Det er så irriterende at skulle høre om national suverænitet i denne diskussion, for national suverænitet betyder ikke, at man kan bryde fundamentale rettigheder. Hvis man vil være med i EU, så skal man respektere traktaten. Punktum«

Stemte imod: Anders Vistisen

ECR (euroskeptikere/konservative), Danmark: »Ungarn er særligt udsat, fordi landet tager nogle skridt, som går imod establishment i EU. Det gælder på migrationsområdet, hvor man bare må sige, at Ungarn har fået ret. Her har Ungarn været et forfriskende pust. Vi er nervøse for, om EU udvikler sig til en overdomstol for nationale, demokratiske valg. Der er problemer i Ungarn, blandt andet med korruption, men vi mener ikke, at det her er objektiv eller fair proces«.

Stemte for: Margrete Auken

De Grønne, Danmark: »Du ser en række stater i EU, som er i færd med at gå ned af samme autoritære sti som Ungarn, hvor korruptionen blomstrer – Polen og Rumænien for eksempel. Hvis de ser, at Ungarn slipper af sted med hvad som helst, så kan det gå helt galt. Det er altid en stor fristelse for dem, der har magten, at lukke ned for kritik, men det er noget af det farligste. Derfor er det vigtigt, at EU tager dette skridt nu og bider sig fast i haserne på Ungarn«.

Stemte imod: John Flack

ECR (euroskeptikere/konservative), Storbritannien: »Den Europæiske Union burde være en ’rummelig kirke’. Det er en stor skam, at man forsøger at straffe Ungarn for dets befolknings demokratiske vilje. Kritikerne siger, at Ungarn skal overholde reglerne i den klub, de selv ville ind i, men man skal ikke sammenligne et land med en golfklub. Og for mig trumfer ytringsfrihed og demokratiske beslutninger i suveræne stater alle regler«.