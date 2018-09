Skripal-mistænkte: Vi var turister i Salisbury To russere afviser at have noget at gøre med Skripal-angreb og afviser at arbejde for efterretningstjeneste.

To russere, som Storbritannien beskylder for at have forsøgt at dræbe den tidligere russiske spion Sergej Skripal, afviser anklagerne.

I et interview med russisk tv fortæller de to mænd, at de besøgte Salisbury som turister.

»Vores venner havde gennem længere tid foreslået, at vi skulle besøge denne vidunderlige by«, siger en af mændene i interviewet med tv-stationen RT.

Storbritanniens anklagemyndighed identificerede i sidste uge to russere, som angiveligt skulle have arbejdet under dæknavnene Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov.

De to russere har en fysisk lighed med de to mistænkte, som britisk politi har offentliggjort overvågningsbilleder af.

Den britiske premierminister, Theresa May, har forklaret, at de to mænd skulle være medlemmer af den russiske efterretningstjeneste GRU.

De to mistænkte mænd siger, at de er forretningsmænd. De afviser, at de arbejder for den russiske efterretningstjeneste.

Blev mindre end en time i Salisbury

Ifølge den britiske anklagemyndighed ankom de to russere til London den 2. marts. Her boede de, indtil de tog til den britiske by Salisbury 4. marts.

De to mistænkte forklarer torsdag på russisk tv, at de blev mindre end en time i Salisbury, fordi vejret var dårligt.

Senere samme dag blev den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter, Julia, fundet bevidstløse på en bænk i byen. Ifølge myndighederne var de angrebet med nervegiften Novichok, som var blevet smurt på deres dør.

Det britiske parlamentsmedlem John Glen, der er valgt i Salisbury, betegner de to mistænkte russeres udsagn som »ikke troværdige«. Han siger, at deres udtalelser »ikke matcher de efterretninger, vi har«.

Derudover blev en 45-årig mand og 44-årig kvinde også forgiftet i byen Amesbury af samme nervegift. Britisk politi mener, at parret kom i kontakt med efterladt gift fra attentatet mod Sergej og Julia Skripal.

Kvinden døde senere.

Sergej Skripal har tidligere været oberst i den russiske efterretningstjeneste. Han har angiveligt udleveret navne på dusinvis af russiske agenter til den britiske efterretningstjeneste, MI6.

Hele episoden har ført til diplomatisk krise mellem Storbritannien og Rusland.

ritzau