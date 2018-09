Gaseksplosioner rammer Boston og efterlader 39 hjem i brand

Omkring 70 gaseksplosioner har ramt på tværs af tre lokalsamfund i det nordlige Boston i den amerikanske delstat Massachusetts.

Politichef i byen Methuen nordvest for Boston Joseph Solomon fortæller, at 39 hjem står i brand i byen Lawrence.

Joseph Solomon, der selv befinder sig i Lawrence, siger, at 'der er så mange brande, at du ikke en gang kan se himlen'.

Avisen The Eagle-Tribune i North Andover rapporterer, at mindst ét hjem er brændt ned til grunden. Adskillige andre står i brand som følge af en ledning, der leverer gas til hjem i Andover, North Andover og Lawrence.

Politiet i Massachusetts oplyser, at det er til stede i området, hvor betjente forsøger at hjælpe borgere med at sikre deres hjem 'efter flere formodede gaseksplosioner'.

»Jeg har aldrig set noget lignende«, siger politichef i Lawrence Roy Vasque til The Eagle-Tribune.

Ifølge avisen er flere kvarterer blevet evakueret, og politi og brandvæsen er massivt til stede.

Myndighederne i Andover oplyser, at seks mennesker er kommet til skade i eksplosioner. To er i kritisk tilstand.

Opfordring Forlad hjemmet, hvis I kan lugte gas

The Eagle-Tribune skriver, at brandmænd kæmper mod adskillige ildebrande i Lawrence, Andover og North Andover.

Embedsmænd opfordrer beboere til at forlade deres hjem, hvis de kan lugte gas.

»Der er flere kældre, der står i brand«, siger talsmand for politiet i Andover Edward Guy.

»Vi opfordrer indbyggere til at ringe til alarmcentralen, hvis de lugter gas, og skynde sig ud af huset«, tilføjer han.

I North Andover er byens gymnasium blevet omdannet til et evakueringscenter. Der er blevet lukket for gassen i bygningen for at sikre, at den ikke eksploderer.

De mange gaseksplosioner formodes ifølge myndighederne i Massachusetts at være forårsaget af for højt tryk i rørene.

Selskabet Columbia Gas of Ohio oplyste tidligere torsdag, at det ville opgradere sine gasledninger i flere kvarterer på tværs af Massachusetts. Det gælder blandt andet de kvarterer, der er blevet ramt af eksplosioner.

ritzau