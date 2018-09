Asien forbereder sig på at blive ramt af monster-uvejr En enorm tyfon har kurs mod Filippinnerne og den kinesiske østkyst, hvor den truer over 100 millioner mennesker.

Det er ikke kun det sydøstlige USA, der forbereder sig på voldsomme vindstød og enorme mængder regn.

Det samme gør Filippinerne samt Hongkong og andre dele af det østlige Kina, hvor supertyfonen Mangkhut ventes at ramme i løbet af weekenden med vindstød på op til 240 kilometer i timen.

I Hongkong, der ellers typisk oplever flere tyfoner i løbet af et år, har Mangkhut potentiale til at blive den kraftigste tyfon, der nogensinde er målt på halvøen.

I Filippinerne er myndighederne gået i højeste alarmberedskab og har udstationeret redningshold samt mad, udstyr og medicin i de områder, der ventes at blive hårdest ramt. Derudover er lufthavne blevet lukket, og myndighederne har oprettet evakueringscentre og opfordret ældre og børn til at søge beskyttelse i centrene.

»Vi er i særlig grad bekymret for dem, der bor nær kysten og i lavere liggende områder, som risikerer at blive udsat for voldsomme vindstød, kraftig regn og oversvømmelser«, siger Alberto Muyot fra organisationen Red Barnet til avisen New York Times.

Mangkhut har direkte kurs mod Luzon, som med sine over 50 millioner indbyggere er den mest befolkningsrige ø i Filippinerne, og hvor hovedstaden Manila også ligger.

Derudover er det også på Luzon, at hovedparten af Filippinernes landbrugsproduktion foregår, og tyfonen truer med at ødelægge kæmpe arealer med ris- og majsmarker.

Ubehagelige minder

Fredag morgen befandt Mangkhut sig cirka 610 kilometer nordøst for Manila, hvor den havde en styrke, som svarede til en kategori 5 orkan.

Dermed giver den minder om tyfonen Haiyan, som ramte Filippinerne i 2013 og dræbte over 6.000 mennesker og ødelagde store dele af landet. Dengang blev den daværende filippinske præsident, Benigno S. Aquino III, beskyldt for at være uforberedte på naturkatastrofen, og derfor følger den nuværende præsident, Rodrigo Duterte, nu nøje situationen og har beordret medlemmer af sin regering ud i de områder, der ventes ramt, for at overvåge indsatsen.

Også Kina forbereder sig

Efter Filippinerne ventes Mangkhut søndag at ramme Hongkong og Guangdong-provinsen i det østlige Kina, hvor der tilsammen bor mere end 100 millioner mennesker.

Avisen South China Morning Post citerer lokale medier for, at over 50.000 fiskebåde og øvrige skibe har returneret til Guangdong, og at titusindevis af mennesker - heriblandt 11.000 fiskere - er blevet evakueret, samtidig med at hundredvis af redningsfolk er blevet udstioneret.