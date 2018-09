Florence er gået i land: »Det her er en meget farlig orkan. Vi kalder dem for katastrofer, fordi de ødelægger ting« På trods af at vinden er aftaget, udgør orkanen Florence stadig en stor trussel. Særligt på grund af de oversvømmelser, orkanen forårsager.

Florence har nået den amerikanske kyst. Vinden er aftaget til en orkan af kategori 1 efter Saffir-Simpson-skalaen, hvor kategori 5 er den stærkeste. Men det gør den ikke mindre farlig, siger myndighederne:

»Selv om vinden er aftaget noget, er alarmberedskabet stadig det samme. Det her er en meget farlig orkan. Vi kalder dem for katastrofer, fordi de ødelægger ting. Infrastrukturen vil gå i stykker, strømmen vil forsvinde«, siger Brock Long fra det amerikanske katastrofeberedskab FEMA til CNN.

Mens vinden kan være ødelæggende nok i sig selv, er myndighederne stærkt bekymrede for udsigterne til store oversvømmelser.

I byen New Bern i North Carolina står gaderne allerede under vand, som filmet her fra Restaurant Persimmons viser:



Også AP har billeder fra New Bern:

VIDEO: Hurricane Florence flooding North Carolina coast. https://t.co/DfXsh5tcvS — The Associated Press (@AP) September 14, 2018

Vandet er den store bekymring.

»Vind ødelægger, men vand slår ihjel«, som de siger i vejrudsigten på ABC News.

The Weather Channel advarer også i stærke vendinger:

An important message from @DrRickKnabb on why it's critical to prepare for #Hurricane #Florence as it's forecast to bring life-threatening storm surge, flooding and damaging winds to the East Coast. pic.twitter.com/s6hHJJ7ZKo — The Weather Channel (@weatherchannel) September 12, 2018

Der er varslet oversvømmelser for North og South Carolina, hvor stort set hele kysten er i fare for at blive oversvømmet med op til tre meters havvandsstigning. Flere dages kraftig regn vil kunne forværre situationen.

ABC News' journalist Victor Oquendo rapporterer fra kysten ved Sneads Ferry i North Carolina:

»Vi står over for en potentiel katastrofal oversvømmelse her. Op til over tre meter. Bølgerne bliver stærkere og stærkere og regnen vælter ned«, siger han til ABC News og gengiver myndighederne råd: »Hvis I bor her i området og ikke er evakueret endnu, så er det for sent nu«.

En anden af ABC News' reportere fortæller fra Kitty Hawk, North Carolina.

»Vi står her under Kitty Hawk Pier, hvor de enorme bølger banker ind i broen, vinden har en hastighed på op til 112 km i timen, og det her er kun begyndelsen«, siger han.

Millioner evakueret

1,7 millioner meldes evakueret. En af dem, der har forladt sit hjem for at søge sikkerhed med sine børn længere fra havet, er Cole Marquis, som rapporterer fra teatret Thalin Hall Center for the Performing Arts til ABC News. Regnen plasker ned på parkeringspladsen udenfor, og vinden er taget til, fortæller han.

»Jeg er virkelig glad for, vi tog herhen. Jeg har et stort træ i baghaven, som kan tabe grene, så det var farligt at blive hjemme med børnene. Børnene er lidt nervøse, men de ser det også lidt som et eventyr«, siger Cole Marquis. Som mange andre er han bekymret for, hvordan huset ser ud, når de vender hjem igen.

I Myrtle Beach, South Carolina er 60 procent af befolkningen evakueret, mens andre har valgt at blive på trods af myndighedernes anbefaling og kraftige opfordring.

Lucie Hanson er en af dem. ABC News møder hende på stranden, hvor hun går tur med en skovl og samler hajtænder.

»Jeg elsker at være herude. Jeg er ikke bange for stormen endnu. Jeg har holdt øje med vejrudsigten, og det ser ud til, at vi mest af alt får en masse regn. Og jeg bor i en meget sikker bygning«, siger hun til ABC News.

Gas station canopy goes flying as Hurricane #Florence nears landfall along the Carolina coast. https://t.co/nuRzakssgF pic.twitter.com/FBFIbued42 — ABC News (@ABC) September 14, 2018

Florence: Here's what it looks like to stand in a 9-foot storm surge https://t.co/MQupsk1FIl pic.twitter.com/0m1xdEH0Sq — 10News WTSP (@10NewsWTSP) September 14, 2018

Weaker Florence still an extreme danger as landfall approaches https://t.co/4zgyzdk46N pic.twitter.com/sBmycCRVOx — 13News Now (@13NewsNow) September 14, 2018

VIDEO: Florence's waves and wind reach Virginia Beach. https://t.co/SE8h0oH3io — The Associated Press (@AP) September 14, 2018