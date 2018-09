Macron erkender: Franske soldater brugte tortur i Algeriet Den franske præsident Emmanuel Macron har officielt erkendt, at franske soldater anvendte tortur under konflikten med Algeriet i 1950'erne og 60'erne. Krigen har længe været et ømt punkt i de to landes forhold. Præsidentens udmelding kan bane vejen for forsoning.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har i en skriftlig udmelding for første gang officielt erkendt, at franske soldater anvendte tortur mod civile under konflikten med deres tidligere afrikanske koloni Algeriet i 1950'erne og 60'erne. Det skriver en række internationale medier.

Erkendelsen lægger særligt vægt på sagen om den 25-årige algeriske matematiker og politiske aktivist Maurice Audin, der i 1957 forsvandt efter at være blevet arresteret af franske soldater. Emmanuel Macron indrømmer nu, at Maurice Audin blev tortureret og dræbt i myndighedernes varetægt, og at hans død var et symptom på et system, der tillod uhyrlige grusomheder i stor skala, skriver Washington Post.

»Hans forsvunden blev muliggjort af et system, der tillod myndighederne at arrestere, tilbageholde og forhøre enhver 'mistænkt' med henblik på en mere effektiv kamp mod deres fjender«, skriver Emmanuel Macron.

På trods af den officielle anerkendelse, vil de gamle sår tage tid at hele. Den muslimske politiske aktivist Yasser Louati siger til The New York Times, at der stadigvæk er en uvillighed fra det officielle Frankrig til fuldstændigt at konfrontere fordums forbrydelser hvad angår Algeriet. Han peger på en massakre mod algeriske demonstranter for uafhængighed i 1961, hvor politiet dræbte op mod 200 demonstranter, som eksempel på, at Frankrig stadig har meget at skulle bøde for.

Ifølge ham er en undskyldning et godt sted at starte, men kun et enkelt sted i en længerevarende proces for at gøre op med imperialismens skygge, der stadig hænger tungt over det algeriske såvel som det franske samfund.

»Vi bliver stadig nødt til at håndtere eftermælet fra kolonitiden«, siger Yasser Louati til The New York Times.

Macrons udmelding giver imidlertid ofrene og deres pårørende mulighed for at få en længe ventet oprejsning, vurderer Caroline Broge pressesekretær for Dignity, det danske institut mod tortur.

Maurice Audins død har længe været et symbol på den franske hærs brutalitet over for den algeriske befolkning under krigen.

»Indrømmelsen fra den franske præsident Macron er længe ventet. Og er ikke mindst vigtig af hensyn til oprejsning for de mange efterladte, torturofrene og de sårede som følge af den blodige konflikt mellem Frankrig og Algeriet i 50'erne og 60'erne«, skriver Caroline Broge i en mail.

Historisk vendepunkt

Konflikten mellem Frankrig og Algeriet begyndte i 1954 som en del af det globale oprør mod kolonimagterne, der opstod i kølvandet på Anden Verdenskrig. Algeriet havde været en del af Frankrig siden 1837 og havde et stort antal franske tilflyttere i 1950'erne. Derfor holdt den franske regering meget fast på kolonien og forsøgte at slå hårdt ned på de algeriske oprørsgrupper.

Krigen var blodig og involverede brud på menneskerettigheder på begge sider, og den ensidige franske indrømmelse er derfor meget sensitiv for veteraner, politikere og civile, der stadig husker krigen.

Den tidligere præsident Nicolas Sarkozy svarede aldrig på et personligt brev fra Maurice Audins enke, der spurgte, hvad der var sket med hendes mand.

Emmanuel Macron skabte i 2017 selv røre, da han under sin valgkampagne kaldte den franske kolonialisme for »en forbrydelse mod menneskeheden«, som den spanske avis El Pais beskriver det.

»Det er et virkeligt stort og historisk vendepunkt for Frankrig«, siger den franske historiker Benjamin Stora til The New York Times.

Frem for at fortsætte fornægtelsen om undertrykkelse og tortur i krigen, der tit har karakteriseret forholdet med Algeriet, vil Frankrig nu kunne arbejde for en forsoning, siger Benjamin Stora til avisen.