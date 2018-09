USA’s økonomiske optur har endelig nået Charles Chambers i Trump-land Donald Trump vil have æren for USA’s gode økonomi, som han kalder et »mirakel«. Økonomer beskriver derimod et langt sejt træk efter finanskrisen. Præsident Trump svækker samtidig værnet mod en ny krise.

FOR ABONNENTER En gruppe håndværkere står og ryger foran den bygning i Dallas i delstaten Texas, hvor Lee Harvey Oswald blev skudt af natklubejeren Jack Ruby. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind