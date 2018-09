Sagen forfra: Argentina stirrer igen ned i økonomisk afgrund I 2001 og 2002 gik det sydamerikanske land konkurs med store sociale konsekvenser. Argentina kom på fode igen, men de seneste mange år er det kun gået ned ad bakke. Regeringen lovede guld og grønne skove, men har ikke kunnet holde sine løfter.

Argentina er – igen – kastet ud i en økonomisk krise. Den nationale valuta pesoen er i frit fald over for dollaren og har på kort tid mistet halvdelen af sin værdi. Inflationen er steget til 30 procent, og en recession lurer lige om hjørnet. Præsident Mauricio Macri har anmodet om og fået lovning på et hastelån på 50 milliarder dollars fra Den Internationale Valutafond (IMF), hvilket har indbragt ham hård kritik, også fra hans egne partifæller.