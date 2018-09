Tyfonen Mangkhut hærger Filippinerne: »Næsten alle bygninger er blevet beskadiget, og tagene er fløjet af« Med en vindstyrke på over 200 kilometer i timen har Mangkhut hærget i den nordlige del af Filippinerne.

Tyfonen Mangkhut har natten til lørdag dansk tid hærget i den nordlige del af Filippinerne med en vindstyrke på op mod 200 kilometer i timen og voldsomme regnskyl.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tyfonen er aftaget en anelse i styrke, efter at den har ramt land. Tyfoncentret i Hawaii har derfor nedgraderet den til en kategori 4-storm.

Mangkhut gik i land i provinsen Cagayan fredag aften dansk tid.

Rapporter om store ødelæggelser

De lokale katastrofemyndigheder har endnu ikke overblik over skaderne, men rapporterer om store ødelæggelser, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Næsten alle bygninger er blevet beskadiget, og tagene er fløjet af«, siger Rogelio Sending, der er embedsmand for regeringen i provinshovedstaden Tuguegarao.

»Der er ingen elektricitet, og kommunikationsnetværkerne er nede«, fortsætter han ifølge Reuters.

Han oplyser, at der er meldinger om mange væltede træer og elmaster, som blokerer vejene og dermed besværliggør oprydningsarbejdet.

Titusindvis af mennesker er blevet evakueret fra kystområderne på grund af frygt for en stormflod, der kan nå op i fjerde sals højde.

Ifølge myndighederne er der dog også personer, der har valgt at blive hjemme under den voldsomme tyfon for at beskytte deres ejendomme.

Der er tidligt lørdag morgen dansk tid ingen meldinger om tilskadekomne eller omkomne, skriver AP.

20 tyfoner om året

Filippinerne rammes gennemsnitlig af 20 tyfoner om året. Den værste i de senere år var supertyfonen Haiyan i november 2013, der ramte den centrale del af Filippinerne. 7.350 mennesker omkom.

Men denne gang er østaten bedre forberedt, oplyser de filippinske myndigheder ifølge Reuters.

4,2 millioner mennesker ventes at blive berørt af Mangkhut. Omkring en fjerdedel af dem lever i fattigdom.

ritzau