Stormen Florence tester Trumps lederskab Præsident Trump roser allerede redningsarbejdet efter stormen Florence. Eksperter siger, at klimaforandringer øger regnmængden.

Efter at orkanen Florence er aftaget noget i vindstyrke og er blevet til den tropiske storm Florence, slås beboerne i North Carolina og nabostaterne med, hvad der kan blive flere døgns livsfarlige oversvømmelser.

Lørdag morgen lokal tid opgraderede tv-stationen ABC News dødstallet til syv, mens 900.000 er uden strøm. USAs nationale vejrservice advarede om »livstruende, katastrofale« pludselige oversvømmelser i North og South Carolina og Virginia og West Virginia i de kommende dage. Florence er en stor storm, den bevæger sig langsomt og indeholder enorme mængder vand. Der ventes oversvømmelser op til 3-4 meters højde.

Præsident Donald Trump har på forhånd givet beboerne fuldkomne garantier for, at myndighederne er klar til opgaven.

»Vi er så klar, som nogen nogensinde har været«, sagde han i en tv-tale i denne uge, hvor han også allerede begyndte at rose indsatsen.

»Vi får fantastisk stor ros fra politikere og fra folket«, hævdede Donald Trump i en tale.

Tror ikke på dødstal

At Donald Trump er stærkt optaget af katastrofer og redningsindsatser som en personlig eksamen blev meget tydeligt, da han i denne uge afviste de officielle dødstal fra orkanen Maria, der sidste år ramte øriget Puerto Rico, som er under USAs myndighed. Uden nogen dokumentation beskyldte han en demokratisk ledet sammensværgelse for at pumpe tallet i vejret for at skade ham.

Længe var det officielle dødstal i Puerto Rico 64, men denne sommer viste en stor analyse, at det samlede antal dødsfald, som kan tilbageføres til orkanen, er 2.975. Mange mennesker døde som følge af mange måneder med mangel på vand, lægeadgang og elektricitet. Hjælpeindsatsen er blevet kritiseret for at være dårligt forberedt og udført.

Giver sig selv topkarakter

Donald Trump gav i denne uge sig selv og myndighederne topkarakteren A+ for håndteringen af Maria, og gav det ufremkommelige land med »meget dårlig elektricitet og en fuldkommen inkompetent borgmester« skyld for dødsfaldene. Han rejste selv til Puerto Rico efter orkanen, hvor han blev filmet, mens han lobbede køkkenruller ud i mængden, hvilket i Puerto Rico blev kritiseret for at være ufølsomt. Trump har annonceret, at han i næste uge rejser til stormområdet på USA's østkyst.

Der er historiske fortilfælde for, at fejlbehæftede katastrofeindsatser har ramt siddende præsidenter. Det skete blandt andet for George W. Bush efter orkanen Katrina i 2005, hvor tusinder sad uden hjælp i et oversvømmet New Orleans. Hans far, George H. Bush, blev kritiseret for en langsom indsats efter orkanen Andrew i 1992.

Det vil Trump undgå. Der er midtvejsvalg til november, hvor en række stater i stormens område med især republikanske flertal går til valg. Det gælder North og South Carolina, Virginia, West Virginia og Kentucky.

Naturkatastrofer på række

Denne gang er der spekulation om, hvorvidt det statslige Fema, der organiserer indsatsen, er klar til opgaven. En statslig rapport har netop konkluderet, at Fema's medarbejdere er overvældet af de mange naturfænomener, der rammer USA. Florence, Harvey, Irma, Maria og skovbrande i Californien.

Det ansvarlige minisiterium har også fjernet 10 millioner dollars fra Fema til fordel for grænsekontrollen, men Fema fastholder, at man har alle nødvendige ressourcer.