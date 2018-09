Trump beordrer told på 1.000 almindelige forbrugsvarer fra Kina og skaber usikkerhed om nye forhandlinger Amerikanske forbrugere kan se frem til dyrere varer, hvis Trump som ventet i næste uge indfører ny straftold på flere end 1.000 varer produceret i Kina.

Mens Kina og USA planlægger nye forhandlinger på højt niveau om landenes handel, så beordrede præsident Donald Trump i denne uge ny straftold på en lang række varer fra Kina, skriver flere amerikanske medier.

Det drejer sig om almindelige forbrugerprodukter som smartphones, fjernsyn og legetøj for hele 1.300 milliarder kroner, der efter planen vil blive pålagt en ekstra told på 10 procent, skriver avisen The Washington Post på baggrund af to anonyme kilder med kendskab til beslutningen.

Told på halvdelen af importen

Den nye runde kommer efter en første runde straftold, der denne sommer ramte kinesisk producerede varer til en værdi af 320 milliarder kroner med 25 procent told.

Det skal ifølge præsident Trump få Kina til at holde op med at stjæle amerikansk teknologi og købe flere amerikanske produkter.

Med den nye runde vil halvdelen af den kinesiske eksport til USA på i alt 3.200 milliarder kroner om året være pålagt straftold.

Donald Trump har allerede annonceret en tredje runde told på varer for 1.700 milliarder kroner, som formodentlig vil dække den sidste halvdel af Kinas eksport.

Trumps beslutning blev først omtalt af avisen The Wall Street Journal, der kun få dage tidligere havde afsløret, at finansminister Steven Mnuchin har inviteret Kina til nye forhandlinger senere på måneden. Kina ventes at sende viceministerpræsident Liu He til Washington, D.C. Da nyheden om de forhandlinger blev kendt, insisterede Donald Trump straks i et tweet på, at USA ikke er under noget pres for at indgå en handelsaftale, men at det derimod er Kina, der er under pres.

Tvivl om forhandling

Kina har tilkendegivet, at man ikke vil forhandle med en pistol for panden, og Trumps nye straftold skaber tvivl om forhandlingerne, vurderer Allan von Mehren, der er chefanalytiker i Dansk Bank.

Under de første forhandlinger i maj følte Kina, at de lagde indrømmelser på bordet, hvorefter Trump pludselig afbrød forhandlingerne og pålagde straftold i stedet.

»Der er en risiko for, at de siger: 'Vi vil ikke forhandle så længe, vi får smidt nye toldsatser i hovedet'«, siger Allan von Mehren.

Kina har ikke reageret på de nye amerikanske forlydender, men reagerede i sommer ved at indføre told på amerikanske landbrugsprodukter som soja, hvilket er gået ud over amerikanske bønder.

Mindre end annonceret

Der ligger dog også en slags opblødning i Donald Trumps nye optrapning af handelskrigen med Kina. Trump annoncerede oprindeligt nye toldsatser på 25 procent. USA's underskud på handelsbalancen med Kina er voksende. Men Trumps plan udløste en lavine af advarsler fra amerikanske virksomheder og organisationer, der forklarer præsidenten, at hans toldsatser vil ramme USA's erhvervsliv og forbrugerne.

Giganten Apple advarede for nylig om, at USA vil blive ramt hårdere end Kina med lavere vækst og højere priser for de amerikanske forbrugere til følge. Den slags kan have påvirket præsidenten, vurderer Allan von Mehren.

»Indtil videre siger Trump, at det går rigtigt godt med vores økonomi, mens det går dårligt i Kina, men det er klart, at jo flere skridt han tager, så begynder det også at ramme amerikansk økonomi. Den her høringsperiode har ført til tusindvis af henvendelser fra virksomheder, der prøver at fortælle ham, at det her kommer til at ramme amerikanske forbrugere. Det kommer til at ramme amerikansk erhvervsliv. Så det er ikke den rigtige vej at gå. Det er måske også det, der i sidste enden har fået ham til at gå ned på 10 procent«, siger Allan von Mehren.