Nu er de svenske stemmer endelig talt færdig

Det endelige valgresultat er klart efter sidste søndags valg i Sverige. Det ændrer ikke på den mandatfordeling, som allerede er kendt.

Det oplyser Anna Nyquist, der leder den svenske valgmyndighed.

Det betyder, at den rødgrønne blok har sikret sig 144 mandater, alliancen af borgerlige partier 143 og Sverigedemokraterna 62.

Optællingen har taget noget længere end normalt. Det skyldes, at valgdeltagelsen var stor, og at flere vælgere havde valgt at brevstemme.

Det næste, der skal ske, er, at Riksdagen åbner den 25. september.

Senest to uger efter, at den nyvalgte riksdag samles, skal der - hvis socialdemokraten Stefan Löfven bliver siddende som statsminister - foretages en såkaldt statsministerafstemning.

Hvis flere end halvdelen stemmer nej til ham, må han træde tilbage.

Derefter skal Riksdagens formand pege på en anden kandidat til posten. I alt kan formanden gennemføre den proces fire gange. Men hvis ingen af dem får flertal, så skal der udskrives nyvalg, der skal afholdes inden for tre måneder.

