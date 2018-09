Florence har krævet dødsoffer nummer 14

Dødstallet efter stormen Florence, der i weekenden ramte det sydøstlige USA, er søndag steget til 14.

En 23-årig mand er druknet i delstaten South Carolina, da en pickup truck, som han var passager i, kørte i en grøft langs med en oversvømmet vej. Det oplyser en retsmediciner i Georgetown County.

Føreren af bilen og en anden passager overlevede ulykken.

Den 23-årige mand er det fjerde dødsoffer i South Carolina. Tidligere er et ægtepar omkommet af kulilteforgiftning, efter at de i et forsøg på at få strøm havde tændt en generator indendørs.

Et andet sted i delstaten omkom en kvinde, da hendes bil ramte et væltet træ.

I nabostaten North Carolina er ti mennesker omkommet på grund af det voldsomme uvejr.

Samtidig siger en indsatsleder i Columbus County i det sydøstlige North Carolina, at omkring 90 mennesker er blevet reddet fra oversvømmede områder.

Mange af dem var bilister, der måtte have hjælp til at komme ud af deres køretøjer, efter at de var blevet overrasket over den høje vandstand på vejene.

Floder og andre vandløb er steget betydeligt på grund af voldsomme regnskyl.

Flere steder i de ramte områder er der ingen elektricitet.

ritzau