Nu er hendes brev offentliggjort: »De lo af Kavanaughs forsøg på at rive tøjet af mig« Christine Blasey Ford frygtede en overgang for sit liv, da hun angivligt blev overfaldet af blandt andre Brett Kavanaugh, der er Trumps kandidat til ledig plads i højesteret.

Indtil i går vidste ingen, hvem der stod bag anklagen om, at præsident Donald Trumps kandidat til den ledige plads i den amerikanske højesteret, Brett Kavanaugh, begik et seksuelt overfald tilbage i begyndelsen af 1980'erne.

Men nu er der sat navn på anklageren: Christine Blasey Ford, en 51-årig forsker og professor i psykologi ved universitetet i den californiske by Palo Alto. Blasey Ford har i et hidtil fortroligt brev til den demokratiske senator Dianne Feinstein skrevet om sin opfattelse af det angivelige overfald.

»Brett Kavanaugh angreb mig fysisk og seksuelt i high school i de tidlige 1980’erne«, indledes brevet, som kan høres læst op i sin helhed på CNN eller læses her.

Christine Blasey Ford beskriver, hvordan hun ved en privat sammenkomst i et forstadshjem i Montgomery County i staten Maryland, hvor hun og fire andre - blandt andet Brett Kavanaugh og dennes ven - var til stede.

»Kavanaugh (og vennen NN, red.) skubbede mig ind i et soveværelse, da jeg var på vej ud på et badeværelse. De låste døren og skruede op for musikken, hvilket umuliggjorde ethvert forsøg på at råbe om hjælp«, skriver Christine Blasey Ford, som videre beskriver, hvordan Kavanaugh lagde sig oven på hende.

Lykkedes at flygte ud på badeværelse

»De lo af Kavanaughs forsøg på at rive tøjet af mig (...). I deres meget berusede tilstand og med Kavanaughs hånd over min mund, frygtede jeg, at han uforvarende ville komme til at slå mig ihjel«.

På et tidspunkt lykkedes det Christine Blasey Ford at flygte fra værelset og ud på et badeværelse, hvor hun låste døren. Hun beskriver, hvordan hun senere flygtede ud af huset og hjem, og fortæller, at hun efterfølgende har modtaget medicinsk behandling på grund af overfaldet.

»Det er ubehageligt at tale om seksuelle overgreb, men jeg har følt mig skyldig som borger over ikke at fortælle om det«, skriver hun afslutningsvis i sit brev til senator Dianne Feinstein.

Brett Kavanaugh har blandt andet i Washington Post kategorisk afvist anklagen om det påståede overgreb som pure opspind.

Det Hvide Hus fastholder sin støtte til Kavanaughs kandidatur til stillingen som højesteretsdommer.