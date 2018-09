Trump forhøjer toldafgifterne mod Kina med 1.287 milliarder kroner Dermed gør den amerikanske præsident som ventet alvor af sin trussel om at eskalere handelskrigen med Kina.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, besluttede sent mandag at lange endnu hårdere ud efter Kina ved at pålægge kinesiske varer, der eksporteres til USA, ekstra told på omkring 1.287 milliarder kroner.

Afgifterne vil ramme over 5.000 forskellige varer - og er den hidtil kraftigste eskalering af handelskrigen med Kina.

De nye toldsatser vil først blive på ti procent og vil træde i kraft allerede på mandag, og derefter vil de stige til 25 procent ved udgangen af året.

Allerede i weekenden skrev avisen Wall Street Journal, at Trump planlagde at eskalere handelskrigen med Kina, hvilket i går fik aktiekurserne til at falde.

Derfor kom de nye toldsatser ikke som en overraskelse, og i en udtalelse mandag aften angreb Trump Kina og beskyldte den kinesiske handelspolitik for »åbenlyst at udgøre en alvorlig trussel mod amerikansk økonomis langsigtede sundhed og velstand«.

Opdateres