Trump optrapper handelskrig med Kina i hidtil uset omfang

Det gælder bl. a. smartwatches fra Apple, som bliver produceret i Kina.

Kina holder hånden frem

Sideløbende med truslen om gengældelse har Kina indledt et psykologisk spil, hvor Beijing nedtoner betydningen af den øgede amerikanske straftold.

»Præsident Trump er en hårdtslående forretningsmand, og han forsøger at lægge pres på Kina, så han kan få indrømmelser i vores forhandlinger. Jeg tror ikke, at den form for taktik vil virke over for Kina«, sagde Fang Xinghai, viceformand for Kinas kommission for regulering af værdipapirer, tirsdag morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjede, at selv hvis Trump lægger ekstra told på al kinesisk eksport til USA, vil den negative indvirkning på Kinas økonomi kun være på 0,7 procent.

Fang Xinghai konstaterede, at til trods for at Trump har »forgiftet« den atmosfære, som forhandlingerne foregår i, så tror han stadig på, at Kina og USA kan sætte sig sammen og diskutere, hvordan det amerikanske handelsunderskud over for Kina kan blive mindre.