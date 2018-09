Kina er klar til at svare igen på Trump-told USA varsler told for 200 milliarder dollar. Det giver ny usikkerhed mellem parterne, svarer Kina.

Kinas regering oplyser, at den vil svare igen på den amerikanske præsidents, Donald Trumps, nye toldsatser på kinesiske varer ved at ramme amerikanske varer med told.

Beskeden kommer, efter at Trump mandag varslede told på import af varer fra Kina på 200 milliarder dollar.

Det træder i kraft i starten af næste uge.

»For at kunne sikre dets legitime rettigheder og interesser og den globale orden for frihandel, så har Kina ikke noget andet valg end at tage modforholdsregler i samme takt«, skriver handelsministeriet i Beijing.

Kina har tidligere truet med at pålægge amerikanske varer for 60 milliarder dollar ekstra told. Men det nævnes ikke i den kinesiske erklæring.

»USA insisterer på at øge tolden, og det medfører ny usikkerhed i samtalerne mellem de to parter«, hedder det.

ritzau