Handelskrig mellem USA og Kina: Apple lobbyede sig uden om højere toldsatser Flere amerikanske virksomheder har forsøgt at undgå at blive ramt af nye toldsatser. Nogle med større held end andre.

Der er virksomheder så store, at selv Donald Trump lytter til dem. Apple, for eksempel.

Tidligere på måneden skrev Apple til Trumps administration og advarede om, at øget told på kinesiske varer kunne betyde prisstigninger på Apple's produkter, herunder Apple Watch og AirPods. Det fremgik ikke, om Apple's største sællert, iPhone, også ville stige i pris.

»Fordi al slags told i sidste ende viser sig som en skat, som skal betales af de amerikanske forbrugere, vil tolden betyde højere priser på produkter, vores kunder er afhængige af i deres hverdag«, skrev Apple ifølge fortune.com.

Før det brev blev afsendt, havde Trump og Apples øverste chef Tim Cook spist frokost på Trumps golfbane i Bedminster, New Jersey. Her havde de to drøftet, hvad højere toldsatser på visse kinesiske produkter kunne betyde for Apple. Cook besøgte også Det Hvide Hus i maj i samme anledning.

Og lobbyarbejdet har givet pote. Da Donald Trump i går aftes dansk tid annoncerede, at USA fra 24. september indfører en ti procents told på kinesiske varer for knap 1.300 milliarder kroner oven i de allerede indførte toldsatser, var alle kinesiske produkter, der indgår i Apples produktion, undtaget.

Også andre store virksomheder som Dell, Cisco og Hewlett Packard har lobbyet heftigt for at undgå, at kinesiske produkter, som indgår i virksomhedernes produktion af især routere og andet netværksgrej, blev belagt med yderligere. Nogle af produkterne er undtaget - men ikke alle, skriver CNN.

Kina hårdt presset

Handelskrigen mellem USA og Kina rammer sidstnævnte hårdt. Det ledende aktieindeks Shanghai Composite Index faldt i går, mandag, med 1,1 procent og er nu på laveste niveau siden 2014. Og investorerne kan nu se tilbage på fire kvartaler med negativ udvikling, skriver Børsen. Et så langvarigt fald er ikke set siden finanskrisen i 2008.

Samtidig er den kinesiske valuta yuan faldet med syv procent siden slutningen af marts.

Omvendt har økonomien i USA det godt. Her er aktieindeksene gennem de seneste måneder steget markant, og beskæftigelsen går frem. Så målt på de parametre står det mindst 2-0 til USA over Kina i handelskrigen.

Men alt er ikke lutter lagkage på den amerikanske hjemmefront.

Det amerikanske handelskammer, U.S. Champer of Commerce noterer, at Trump med sin eskalering har gjort det klart, at hans administration »ikke har lyttet til de talrige advarsler fra amerikanske forbrugere og forretninger«.

»De nye tariffer er dårlige nyheder for detailhandlen«, siger Neil Saunders, adm. direktør i konsulentfirmaet GlobalDataRetail ifølge CNN. Han anfører, at forretninger, som bliver berørt af prisstigningerne på visse kinesiske produkter, står over for et meget enkelt valg:

Enten at hæve priserne - eller sænke fortjenesten.