Senatets godkendelse af Kavanaugh udsat på ubestemt tid Både Brett Kavanaugh, højesteretskandidat, og Christine Blasey Ford, som har anklaget Kavanaugh for seksuelt overgreb, skal høres i sagen på mandag.

Hvis alt var gået efter republikanernes plan - og det så det længe ud til at gøre - var præsident Donald Trumps kandidat til den ledige post som dommer i USA's højesteret, Brett Kavanaugh, blevet godkendt på torsdag af det udvalg i Senatet, som har stået for den obligatoriske høring af kandidaten.

Men så kom en anklage om et seksuelt overgreb for over 30 år siden i vejen.

Christine Blasey Ford, en 51-årig psykolog og forsker ved universitetet i Palo Alto, Californien, er trådt frem og har beskyldt Kavanaugh blandt andet for at have holdt hende ned på en seng og forsøgt at flå tøjet af hende ved en sammenkomst, da hun var 15 og han 17, og begge gik i high school. Kavanaugh afviser kategorisk anklagen.

Fremkomsten af anklagen har i første omgang medført, at torsdagens nominering er udsat på ubestemt tid. Og både Christine Blasey Ford og Brett Kavanaugh er indkaldt til foran Senatets retsudvalg på mandag at fortælle deres versioner af, hvad der foregik dengang. Det skriver flere medier, blandt andre CNN og New York Times.

Dermed kan nomineringen af den konservative Kavanaugh, som indtil nu er gået helt glat - i hvert fald set med republikanske øjne - være på vej ud ad et spor, som er noget mere stenet. Og det med kun få uger tilbage inden det meget vigtige midtvejsvalg i november, hvor demokraterne håber at kunne tippe den nuværende magtbalance i Kongressen til deres fordel.

En delikat sag for Trump

Ifølge CNN tilbragte Brett Kavanaugh i går, mandag, mere end ni timer i Det Hvide Hus. Her arbejdede han sammen med sit team af rådgivere på en strategi for de kommende dage og høringen på mandag. En kilde, som arbejder tæt sammen med rådgiverne, beskrev Kavanaugh som »rystet, men fokuseret«.

Mandag forsvarede Donald Trump energisk sin kandidat og kaldte Brett Kavanaugh en »fremragende dommer«. Omvendt kaldte præsidenten udsigten til, at det her kan ende med, at Kavanaugh må trække sig som kandidat for »latterlig«.

Men sagen er ømtålelig for Trump og republikanerne. #MeToo-bevægelsen er i fuld gang med at lade op til Midtvejsvalget, og her har man ikke glemt Trumps 'Grap them by the pussy'-bemærkning under præsidentvalgkampen. Så republikanerne har ikke hverken råd eller lyst til at blive forbundet med en sag om et angiveligt seksuelt overgreb.

»Om Kavanaugh bliver den nyeste højesteretsdommer, vil i store træk afhænge af hans og Fords optræden foran retsudvalget og på nationalt tv«, som CNN skriver.