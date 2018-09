International domstol begynder at undersøge, om Myanmars generaler og politikere kan straffes Mange har fortalt detaljerede beretninger om drab o g voldtægter, som tvang dem til at flygte.

Den Internationale Straffedomstol (ICC) indleder en forundersøgelse af Myanmars overgreb mod rohingya-muslimer.

Det oplyser domstolens chefanklager ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP.

Fatou Bensouda skal se på, om der er nok beviser til en egentlig undersøgelse.

Hun vil undersøge deportationerne af hundredtusinder af rohingya-muslimer fra Myanmar til Bangladesh.

Myanmars militær er blevet anklaget for omfattende krænkelser, herunder voldtægt, mord, tortur og afbrænding af landsbyer, der har ført til, at omkring 700.000 er flygtet siden august sidste år.

Erklæringen kommer mindre end to uger, efter at Den Internationale Straffedomstol besluttede, at den har beføjelser til at efterforske overgreb mod rohingya-minoriteten.

Tidligere har en undersøgelseskommission fra FN konkluderet, at Myanmars hærchef og flere af landets generaler bør stilles for en domstol for forsøg på folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden.

Undersøgelseskommissionen anbefalede samtidig FN's Sikkerhedsråd at videregive sagen til ICC eller oprette en international straffedomstol for Myanmar.

Mange har fortalt detaljeret og overensstemmende beretninger om drab, voldtægter og nedbrænding af landsbyer, som tvang dem til at flygte.

Myanmar nægter at stå bag systematiske overgreb og holder fast i, at militærets offensiv var en passende reaktion på angreb fra militante rohingyaer.

Myanmar har tidligere afvist afgørelsen fra Den Internationale Straffedomstol.

ritzau