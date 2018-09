Lukker øjnene for kritikken: EU vil samarbejde med diktaturet i Egypten

Topmødet i EU

Første punkt på dagsordenen er migration, når EU’s stats- og regeringschefer mødes i Salzburg. Hvad er der sket siden junitopmødet?

Sidste punkt onsdag aften er en brexitorientering fra den britiske premierminister, Theresa May.

Torsdag formiddag handler det om sikkerhed. Om grænsekontrol. Om politisamarbejde. Og cyberspace. Her har Ungarns premierminister, Viktor Orban, bebudet, at han ikke skal nyde noget af grænsekontrol i EU-regi; det vil Ungarn selv stå for.

Over middag skal de 27 EU-lande tale brexit. Der skal ikke træffes beslutninger, men lægges planer for det videre arbejde.

